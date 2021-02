Guarulhos adotará restrição de circulação imposta pelo Plano São Paulo

21:16:11

A cidade de Guarulhos irá seguir as determinações de restrição de circulação do Plano São Paulo, anunciadas pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (24). O toque de recolher começa a valer partir de sexta-feira (26) até 14 de março, no período entre 23h e 5h. Entre esses horários, apenas os serviços essenciais poderão realizar atendimento presencial ao público. A cidade é obrigada por determinação judicial a seguir o Plano São Paulo.

Fase amarela

Guarulhos está classificada na fase amarela do Plano São Paulo, a terceira da lista. Nesta fase, shopping centers, galerias e comércio geral, incluindo restaurantes, podem funcionar com 40% de ocupação máxima e por 12 horas diárias, no período entre 6h e 22h.

Serviços também podem funcionar com 40% de ocupação máxima, mas apenas por 10 horas diárias no período entre 6h e 20h. Restaurantes e bares seguem a mesma ocupação máxima e podem funcionar entre 6h e 22h.

