Guarulhos antecipa vacinação contra a covid-19 e libera novos grupos de cadastro

21:04:01

A Prefeitura de Guarulhos abriu nesta quinta-feira (10) o cadastramento geral para a população maior de 18 anos, bem como vai antecipar a vacinação de alguns grupos e ainda liberar do cadastro os públicos que já estão contemplados nas fases atuais do Plano Estadual de Imunização contra a covid-19. A medida tem por objetivo acelerar a aplicação da vacina na cidade e facilitar o acesso de forma organizada, sem gerar aglomerações.

Para se vacinar na cidade as pessoas devem se cadastrar no link bit.ly/VacinaGru e, no dia da vacinação, levar documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, além dos documentos específicos exigidos para cada grupo.

Agendamento

O cadastro já está aberto para toda a população maior de 18 anos, cujo agendamento será gradualmente disponibilizado conforme a cronologia das novas fases. Já podem agendar:

– Pessoas com idade igual ou maior que 55 anos sem comorbidades (doenças crônicas): a partir desta sexta-feira (11) já poderão agendar sua vacina entre os dias 15 de junho e 8 de julho em uma das 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, com exceção das UBS Alvorada, Dona Luíza e Paulista;

– Professores e profissionais de creches e pré-escolas: agendamento já disponível.

– Professores e profissionais do ensino fundamental: poderão efetuar o agendamento da vacina a partir de segunda-feira (14).

Sem necessidade de agendamento prévio nas UBS

Podem procurar diretamente as UBS, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio:

– Pessoa idosa (60 anos ou mais);

– Pessoa com síndrome de Down (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Trabalhador da saúde (18 anos ou mais): comprovar vinculação ativa com serviço de saúde do município de Guarulhos mediante apresentação de carteira de trabalho ou holerite (original e cópia), ou declaração emitida pelo serviço de saúde em papel timbrado contendo data, nome e assinatura do responsável. As cópias serão retidas pela UBS, exceto a declaração da empresa, que será retida a via original.

– Pessoas com doença renal em diálise (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Pessoas transplantadas imunossuprimidas (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Gestantes e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Gestantes e puérperas sem comorbidades (18 anos ou mais);

– Pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos: apresentar relatório médico;

– Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais): apresentar relatório/prescrição médica;

– Motoristas e cobradores de transporte intermunicipal (18 anos ou mais): comprovar vinculação ativa com serviço de transporte no município de Guarulhos;

– Motoristas e cobradores de transporte municipal (18 anos ou mais): comprovar vinculação ativa com serviço de transporte no município de Guarulhos;

– Segundas doses de pessoas que moram ou trabalham comprovadamente em Guarulhos e perderam a data do agendamento da 2ª dose.

Sem agendamento em locais específicos

– Trabalhadores do transporte escolar, incluindo monitores: apresentar alvará da Prefeitura de Guarulhos que comprove o exercício da atividade. Poderão se vacinar a partir de segunda-feira (14) no Fácil STMU (rodoviária);

– Trabalhadores do transporte público individual de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos: apresentar alvará da Prefeitura. Serão vacinados no próprio aeroporto a partir do dia 17;

– Demais funcionários do aeroporto: também serão vacinados no local de trabalho a partir de quinta-feira. Apresentar documento de identificação com foto e comprovação de vínculo com o aeroporto.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook