Ads

17:30:54

Na última sexta-feira (9), Dia D de Vacinação em Guarulhos, 28.538 doses de vacina foram aplicadas, sendo 15.191 contra a covid-19 e 13.347 contra a gripe. Um novo grupo composto pela população com 37 anos ou mais começou a ser vacinado contra o coronavírus na oportunidade. Dessa forma, todas as pessoas dessa faixa etária que compareceram a um dos quatro polos em funcionamento na data puderam tomar a vacina.

A população nessa faixa etária que não pôde comparecer a um dos polos no Dia D deve efetuar o cadastro no site bit.ly/VacinaGru e agendar sua imunização em uma das 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

As UBS também prosseguirão com a vacinação contra a gripe de todas as pessoas maiores de seis meses de idade, enquanto houver disponibilidade de doses. No caso das crianças menores de nove anos, os pais ou responsáveis deverão apresentar a carteira de vacinação.

Já para as pessoas de 37 anos ou mais que forem se vacinar contra a covid-19 é obrigatória a apresentação de comprovante de residência, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS, além dos documentos específicos para os demais grupos prioritários.

Uma observação importante é que as duas vacinas não podem ser administradas juntas, devendo ser observado um intervalo mínimo de 14 dias entre uma das doses da covid-19 e a da influenza. Portanto, a orientação da Secretaria da Saúde é para quem está prestes a se vacinar contra o coronavírus que priorize essa imunização e após 14 dias vacine-se contra a gripe.

ADS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado