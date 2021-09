Guarulhos comemora o Dia da Árvore e a chegada da primavera com programação especial

Ads

16:52:37

Para celebrar o Dia da Árvore e a chegada da primavera, dias 21 e 22 de setembro, respectivamente, a Prefeitura de Guarulhos preparou uma agenda especial que teve início nesta sexta-feira (17) e segue até o final deste mês com plantios, palestra, trilhas, entre outras atividades coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Entre os destaques da agenda está a pedalada do Bosque Maia ao Horto Florestal no bairro Água Azul, a volta das trilhas no bosque, que agora conta com a nascente modelo (curso d´água), e das oficinas no Orquidário Municipal, ambas possibilitadas pelo avanço da vacinação contra a covid-19 na cidade.

O conteúdo da programação visa a conscientizar a população sobre a importância da arborização urbana e da preservação das florestas. Algumas atividades têm participação livre com respeito ao distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

Confira a programação

Dia 18 – 9h

ADS

Plantio de 40 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

Horto Florestal – Centro de Educação Ambiental Burle Marx

Rua José Pedro da Silva, altura do nº 228, Água Azul

Dia 19 – 8h

Plantio de árvores na nascente e pedalada Grupo Bisual Bikers Bosque Maia – Horto Florestal

Exibição do vídeo Como Plantar uma Árvore na Calçada, Compostagem e Cultivo Básico de Orquídeas durante o dia nas redes sociais oficias da Prefeitura no Facebook e no Instagram

Dia 21

Retomada do Programa Ilhas Verdes (PIV) nas escolas (evento fechado)

Plantio de 50 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica na EPG Nicolina Bispo, com participação de alunos e professores

Dias 21 e 23 – 14h

Trilhas monitoradas com visita à Nascente Modelo Municipal

Núcleo de Educação Ambiental do Bosque Maia (final da alameda principal do parque)

Inscrições pelo telefone 2475 9843. Vagas limitadas (duas turmas com dez vagas cada)

Dias 22 e 29 – 10h

Oficina Cultivo Básico de Orquídeas

Orquidário Municipal (avenida Papa João XXIII, 219, Parque Renato Maia)

Dia 25 – 14h às 17h

Revitalização da praça Wilson Ramos – Jardim Santa Mena

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado