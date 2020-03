Rede Gazeta News Guarulhos

Guarulhos confirma dois primeiros casos de coronavírus em moradores do município

Os dois primeiros casos confirmados de pessoas infectadas com o novo coronavírus (Covid-19) em moradores de Guarulhos foram confirmados nesta segunda-feira (16) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os pacientes estão estáveis e em isolamento domiciliar. Não há necessidade de internação. Até o momento a cidade investiga 75 casos suspeitos e tem 20 descartados.

O primeiro caso confirmado é de uma mulher de 31 anos, profissional de saúde que reside em Guarulhos e trabalha em um hospital em São Paulo, no qual já houve a confirmação de outros casos da doença no local. A paciente não tem histórico de viagem e está em isolamento domiciliar desde o primeiro sintoma, em 13 de março.

Já o segundo caso, também confirmado nesta manhã, refere-se a um estudante de 20 anos que tem histórico de viagem pela Inglaterra e Itália. Passou a ter os primeiros sintomas no dia 2 e quando chegou ao Brasil, em 5 de março, iniciou o isolamento domiciliar.

A Vigilância Epidemiológica Municipal tem acompanhado caso a caso e realizado orientações por telefone para não expor os profissionais de saúde e a fim de que esses pacientes permaneçam isolados em casa. “É muito importante que as orientações sejam respeitadas e seguidas à risca, porque a partir do cumprimento delas é que se torna possível diminuir as chances de contaminação de mais pessoas”, afirmou Valeska Aubin Zanetti Mion, diretora de Vigilância em Saúde de Guarulhos.

Ações de prevenção

Desde a divulgação dos casos de coronavírus na China, a Prefeitura de Guarulhos tem participado de reuniões com o Ministério da Saúde, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, principal porta de entrada do vírus no município, para tratar das ações de combate à transmissão do vírus na cidade.

Na última sexta-feira (13) o prefeito Guti anunciou a criação do Comitê Municipal de Gestão sobre o coronavírus, onde diariamente serão discutidas entre diversas pastas as mudanças de cenário e a organização da assistência, bem como as orientações para a população. A Prefeitura passou a emitir boletins atualizados a fim de tornar transparente a real situação no município.