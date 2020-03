Rede Gazeta News Guarulhos

Share this:

Conselhos tutelares atendem em regime de plantão e por telefone

21:16:49

Os seis conselhos tutelares de Guarulhos – Bonsucesso, Pimentas, São João, Taboão, Cumbica e Centro – estão atendendo apenas os casos de emergência, em regime de plantão, e por telefone. O atendimento presencial foi suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (20) em reunião extraordinária com representantes dos conselhos tutelares e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os conselheiros que se enquadram no grupo de risco à saúde seguem a recomendação das autoridades sanitárias de permanecerem em suas casas, prestando trabalho remoto e ficando à disposição do Conselho Tutelar.

O munícipe que necessitar de atendimento deverá ligar nos telefones dos conselhos tutelares, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou também nos telefones de plantão, que constam no site da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br/conselhos-tutelares-0.

Serviço

Telefones de plantão dos conselhos tutelares

Bonsucesso: 99964-0923

Centro: 99995-3918

Cumbica: 98740-7963

Pimentas: 99998-3827

São João: 98740-7966

Taboão: 99950-9556

Fotos: Divulgação/PMG