19:55:15

O prefeito de Guarulhos, Guti, anunciou neste sábado (21) a construção do primeiro centro de triagem do Brasil para atendimento de pessoas com suspeita de ter contraído o coronavírus. O espaço, que faz parte do Comando de Defesa contra o Coronavírus, ocupará uma área de 5 mil metros quadrados ao lado do Clube do Cecap, onde está sendo levantado um complexo com 2 mil m² de área construída, que inclui tendas, carretas, ônibus e espaço para estacionamento de ambulâncias.

O centro de triagem receberá pedestres com suspeita de coronavírus 12 horas por dia, assim como o Drive Thru, espaço em que os atendimentos serão realizados por profissionais sem que as pessoas precisem sair do carro. Haverá ainda um apoio de urgência para pacientes em estado crítico, com leitos de emergência com suporte respiratório, tomógrafo e ultrassom que funcionarão 24 horas por dia. Toda a ação será realizada por uma equipe de médicos contratados emergencialmente apenas para esta finalidade.

O espaço deve estar pronto para iniciar os atendimentos em uma semana e funcionará sete dias por semana das 7h às 19h. Guti ressalta que se trata de um ambiente exclusivo para atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19, para evitar que esta população se dirija diretamente às unidades de saúde do município. “Desta forma, conseguiremos isolar nossas UBSs e UPAs, impedimento que pacientes contaminados tenham contato com pacientes que buscam as unidades por outros motivos e acabam se expondo a riscos desnecessários”.

Os guarulhenses que tiverem diagnóstico de possível contaminação pelo coronavírus serão encaminhados diretamente do centro triagem para unidades especializadas no tratamento, a fim de realizar os exames e tratamentos necessários e mais adequados. “Estamos buscando formas de evitar a proliferação do coronavírus em nosso município”, disse o prefeito.