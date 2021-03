Guarulhos contará com o apoio da Aeronáutica no combate ao Aedes aegypti

07:27:12

A partir de segunda-feira (8) até o final do mês, 20 soldados da Força Aérea Brasileira vão apoiar as ações de combate ao Aedes aegypti em Guarulhos. Em dupla com os agentes de saúde do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura, eles ajudarão no trabalho durante as visitas casa a casa para a eliminação mecânica de potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus, além de fornecer orientações aos moradores somente nas áreas externas dos domicílios tendo em vista o cenário de pandemia.

O trabalho será realizado das 8h às 12h. Até o final do mês as equipes deverão percorrer toda a área do Jardim São João, onde a avaliação de densidade larvária realizada em janeiro passado apresentou um alto índice de infestação do mosquito. Ou seja, de cada cem imóveis inspecionados, em 4,66 deles foram encontradas larvas do Aedes aegypti, enquanto que o indicador do município como um todo está em 2,50.

Caixas d’água irregulares foram os recipientes com maior incidência de larva no Jardim São João, assim como nos demais bairros de Guarulhos, seguidas dos tradicionais pratinhos de vasos de planta com água parada e objetos inservíveis na mesma situação. Neste ano, até o momento, foram confirmados 14 casos de dengue na cidade e um de febre chikungunya.

