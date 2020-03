Share this:

Guarulhos cria central telefônica para indicações médicas e psicológicas perante a crise do coronavírus 10:21:03BR

Diante desse delicado momento no qual o isolamento social se faz necessário, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou atendimento via telefone para toda a população para esclarecer questões acerca do novo coronavírus e fornecer apoio psicológico breve. O município contará nesse atendimento com uma equipe multiprofissional de nível superior da área da saúde e apoio médico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para entrar em contato com os profissionais da saúde basta ligar para o número 2475-8661. Este telefone é somente para dúvidas sobre temas relacionados à Covid-19, como uma explicação sobre a doença, prevenção, sintomas, quando procurar atendimento médico, transmissão, riscos, tratamento, diagnóstico, vacinação contra a gripe e no que ela ajuda, entre outros.

O objetivo é esclarecer quem possa ter dúvidas e auxiliar quem apresentar os sintomas sobre a melhor conduta a seguir no momento. Além disso, aqueles que necessitam de apoio psicológico por estarem passando por alguma crise devido ao momento em que o mundo vive também serão acolhidos.

Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos (3CGru)

Entre as medidas tomadas pela Prefeitura para combater a disseminação do coronavírus na cidade está o início das operações do Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos (3CGru) na última sexta-feira (27). O local, uma espécie de hospital de campanha, está instalado no estacionamento do Clube do Parque Cecap (avenida Odair Santaneli, 101) e adota o sistema drive thru para atendimento dentro do carro ou para pedestres. Ele funciona das 7h às 19h em um primeiro momento – ao longo desta semana o atendimento passará a ser 24h.

No local as pessoas têm a temperatura medida com equipamentos apropriados e passam por entrevista com profissionais da área médica, que indicam a melhor conduta a seguir. Apenas aqueles que reúnem os sintomas e são considerados graves acabam encaminhados para o atendimento nos consultórios médicos instalados no local e, dependendo da complexidade do caso, realizam os exames.