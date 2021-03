Guarulhos disponibiliza cadastramento on-line para vacinação contra COVID-19

22:40:06

Guarulhos começou nesta segunda-feira (15/03) a vacinar os idosos com idade igual ou maior que 75 anos contra a Covid-19.Para garantir a segurança de todos e evitar aglomerações, a partir de agora todos aqueles que forem tomar a primeira dose da vacina na cidade deverão realizar previamente o cadastro através do link bit.ly/VacinaGru ou pela Central GRU Vacina pelo telefone (11) 4968-8870, o qual atende de segunda a sexta-feira das 8 às 16 h.

Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) entrará em contato com seus usuários cadastrados para agendá-los à medida em que o município receber novas doses de vacina, garantindo o acesso ordenado e de acordo com os públicos prioritários no Plano Nacional de Imunização em cada fase.

A Secretaria de Saúde orienta que, no momento do cadastro, o idoso (ou responsável) forneça telefone de contato atualizado, pois ele será convocado pela unidade através do número informado. Somente devem se cadastrar neste momento os idosos e trabalhadores da saúde.

Para facilitar o atendimento, solicitamos que no momento do cadastro tenham em mãos CPF, cartão SUS e comprovante de residência. No dia da vacinação, além destes documentos, também deverá ser apresentado documento de identificação com foto.

Para os idosos e trabalhadores da saúde que já receberam a primeira dose da vacina não haverá necessidade de novo cadastro para tomar a segunda dose, pois esta será agendada na própria unidade no momento de aplicação da primeira dose. As dúvidas mais comuns podem ser esclarecidas no site: https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/article/campanha-municipal-de-vacinacao-contra-covid-19-de-guarulhos

“Estamos fazendo o máximo possível para superar a pandemia. Contamos com a colaboração de todos respeitando as regras de segurança usando máscaras, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Vai passar! Juntos somos mais fortes!”, destacou o secretário adjunto de Saúde, Michael Rodrigues de Paula.

