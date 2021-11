Guarulhos é destaque na Corrida Igaratá 23 k 2021

Ads

Por? Robson Moreira

10:56:53

Os atletas Guarulhenses foram destaques nesta corrida do dia ,7 de novembro sendo um número de 28 atletas que participaram desta prova tão importante.

Bônus para Guarulhos Atleta Elisângela terceiras colocada na faixa etária 40 a 49 anos, já a Andreia 4 colocada na geral, além disso tivemos também a mascote Margarida 4 colocada categoria 50 a 59 anos

O percurso da IGARATÁ 23k é um presente da natureza para todos que amam correr em caminhos com diferentes paisagens numa única corrida.

Com largada e chegada no mesmo local, no Complexo Esportivo de Igaratá, o percurso da prova é misto, com um pequeno trecho de asfalto e o restante em estreitas estradas de terra entocadas em meio a natureza exuberante, passando por túneis de florestas e à beira da represa na distância de 23k. É uma prova para quem gosta de correr apreciando cenários naturais fascinantes.

ADS

Um dos percursos de subidas que é equivalente maior parte da prova é por este motivo que exige muito dos atletas sendo que todo esse esforço é recompensado pela grandeza da beleza da natureza.