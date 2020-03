//Guarulhos faz triagem de pacientes com covid-19 em sistema drive thru

21:29:48 Br Agência Brasil

O Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos (SP), um hospital de campanha montado emergencialmente para atendimento de pessoas suspeitas de estarem infectadas com o novo coronavírus, começou a funcionar na tarde de hoje (27). Segundo a prefeitura da cidade, cem profissionais foram contratados emergencialmente para prestar atendimento no local.

Hoje teve início o funcionamento da parte de triagem: tanto por drive thru, que faz o atendimento dos pacientes dentro dos carros, quanto para pedestres. Na próxima semana, a parte mais complexa do hospital, em que estarão os 71 leitos, tomógrafo e ultrassom, deverá ser inaugurada.

Já na tarde de hoje, foi registrada uma grande movimentação de carros e de pacientes que se dirigiram a pé para o local para a triagem. Segundo a prefeitura, somente se os sintomas indicarem a possibilidade de infecção de coronavírus, as pessoas serão encaminhados para os consultórios médicos do local para uma nova avaliação. Dependendo da complexidade do caso, o paciente é encaminhado para atendimento hospitalar.

Na triagem, o paciente será classificado por cores: a branca significa que está liberado para casa; a azul, que apresenta algum sintoma, mas não necessita de internação; a amarela, que ficará em observação para a coleta de exames; e a vermelha, que deverá ser encaminhado imediatamente para um leito de unidade de terapia intensiva. No sistema drive thru serão atendidos seis carros simultaneamente.

“Esse hospital vai ser o grande diferencial. Ele é absolutamente completo e vai tirar muitas pessoas dos pronto-atendimentos, seguindo o que queremos e precisamos, que é o isolamento social. Lembrando que o isolamento é uma orientação da Organização Mundial de Saúde [OMS]”, destacou o secretário de Saúde de Guarulhos, José Mario Clemente.

Na primeira semana, o centro ficará disponível para receber qualquer pessoa que tiver suspeita de covid-19 no período de 7h às 19h. No meio da próxima semana o centro funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, com estrutura completa.