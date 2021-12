Guarulhos ganha projeto “Inspira Guarulhos”

Ads

Foram homenageados 14 guarulhenses que se destacaram nos últimos anos no Esporte, na Cultura, no Social, na Saúde e na inclusão de pessoas com deficiência

Ao completar seu aniversário de 461 anos, a cidade de Guarulhos ganhou um projeto inédito de valorização e reconhecimento de seus talentos em todos os segmentos da sociedade. O “Inspira Guarulhos” foi lançado oficialmente na noite desta última terça-feira, dia 7, no auditório do Guarulhos Office Tower.

O projeto foi idealizado pela empresária Fran Corrêa, que enxergou a necessidade de criar um instrumento de valorização e incentivo aos guarulhenses que são destaques no Esporte, na Cultura, no Social, na Saúde, no Empreendedorismo… e que, junto com eles, “carregam o nome de Guarulhos”.

Na primeira etapa do Inspira Guarulhos, os atletas Ailton Casimiro, maratonista de Guarulhos e que foi campeão em diversas competições do gênero pelo país, e a campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabriela Arias, ganharam destaque em diversos outdoors espalhados pela cidade. “É um simples gesto de reconhecimento a esses atletas que carregam o nome de Guarulhos e que se torna orgulho para todos nós”, disse Fran Corrêa.

Já na noite de lançamento, o Inspira Guarulhos prestou homenagem a 14 guarulhenses que se destacaram nos últimos anos nas áreas do Esporte, da Cultura, do Social e nas ações de inclusão de pessoas com deficiência. Foram homenageados o maratonista Ailton Casimiro, a campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabriela Arias, de apenas 18 anos, a guarulhense que venceu o concurso de Miss Guarulhos em 2013, Mayara Moura, e que hoje também lidera projetos sociais voltados à valorização da mulher, e a enfermeira Jaqueline Arruda, que vem, com muita garra e determinação, enfrentando o câncer e auxiliando outras mulheres na luta contra a doença.

Os atletas e técnicos esportivos de Guarulhos e que defenderam o Brasil nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Tóquio 2020, como o técnico de Tênis de Mesa, Andrews de Alencar Martins, o técnico de Atletismo, Neilton Moura, o atleta Thiago Moura, o fisioterapeuta Rafael Martins de Oliveira, o atletas Alexsandro do Nascimento Melo, os estatísticos Fábio Rafael Simplício, Gilson Del Santo e Ubiratan Curupaná, e o árbitro de voleibol sentado, André Calado, também foram congratulados pelo Inspira Guarulhos.

Como reconhecimento às ações de inclusão de pessoas com deficiência em esportes adaptados, o Inspira Guarulhos também prestou um gesto de reconhecimento ao Instituto Faca na Cadeira, que foi representando na cerimônia pelo professor José Ricardo e pelo atleta Leandro Badi.

“É um projeto de reconhecimento e de valorização dos talentos de Guarulhos e estou muito feliz por poder contribuir de alguma forma com essas pessoas que nos enchem de orgulho por levar, de forma positiva, o nome da nossa querida cidade pelo mundo afora”, concluiu Fran Corrêa.