Guarulhos gerou mais de 12 mil postos de trabalho até setembro, entretanto renda tem queda de 11%

Por Marcelo Jatobá

O município de Guarulhos contabilizou de janeiro a setembro deste ano a geração de 12.685 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. No mesmo período de 2020, o saldo era negativo de 11.635 vagas de emprego. Os números positivos de 2021, no entanto, não são motivo para comemoração e não representam, ainda, uma recuperação econômica sólida e significativa. É o que afirma o economista do Dieese, Rodolfo Viana, responsável pela subseção do órgão no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, que aponta como preocupante a queda da renda dos trabalhadores.

“A taxa de desemprego ainda é a segunda maior da série histórica para o período. Melhorou com relação ao que estava, mas ainda assim é uma situação bastante delicada no mercado de trabalho. A gente percebe isso com o rendimento que caiu. O patrão oferece o mínimo porque como tem milhões de desempregados e as pessoas acabam aceitando qualquer coisa. Tivemos uma queda de 11% no rendimento real habitual se compararmos com o mesmo período do ano anterior e a massa salarial segue estável”, aponta o economista, que complementa: “Esses indicativos contribuem para que, apesar da melhora na taxa de geração de emprego, não seja possível ficarmos otimistas já que o trabalhador está, na média, perdendo poder de compra”.

Já Maurício Colin, diretor-titular do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), subseção Guarulhos, está mais otimista. “Eu tenho boas perspectivas de mais geração de emprego como também geração de riqueza e faturamento. Já estamos superando as duas questões principais: a pandemia e o aumento de commodities, matéria-prima, enfim, os aumentos em geral que geraram inflação e também geraram queda no faturamento. Já começaram a aparecer os sinais de aquecimento da economia. A tendência para o primeiro semestre do próximo ano é positiva. E outra: os dados de retomada da produção da indústria são um ótimo sinal”.

No total acumulado de empregos gerados de janeiro a setembro deste ano, no município, de acordo com o Dieese, a Indústria foi responsável por 42,1% , o comércio por 28,8% , os Serviços por 19,2%. Os demais postos de trabalho ficaram por conta de dois setores: Construção Civil e Agropecuária. “Se estamos contratando vai ter dinheiro porque vai ter mais consumo e aí a roda começa a girar e, quem sabe, a gente começa a balancear o mercado porque o mercado se desbalanceou, se perdeu nesse período. “Eu acredito em um primeiro semestre muito bom e, na verdade, em um ano de 2022 todo muito bom para a economia”.

Taxa de desocupação tem

queda no terceiro trimestre

A taxa de desocupação (12,6%) do terceiro trimestre (de julho a setembro de 2021) mostrou recuo de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre de abril a junho de 2021 (14,2%) e de 2,2 pontos percentuais frente ao mesmo trimestre de 2020 (14,9%). A população desocupada (13,5 milhões de pessoas) diminuiu 9,3% (menos 1,4 milhão de pessoas) frente ao trimestre terminado em junho (14,8 milhões de pessoas) e 7,8% (menos 1,1 milhão de pessoas) ante ao mesmo trimestre móvel de 2020 (14,6 milhões de desocupados).

As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta terça (30) a nova série Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua. A população ocupada (93,0 milhões de pessoas) cresceu 4,0% (3,6 milhões de pessoas) frente ao trimestre anterior e 11,4% (9,5 milhões de pessoas) frente ao mesmo trimestre móvel de 2020.

“Depois de meses de incerteza, ficamos felizes com os dados do IBGE sobre a queda na desocupação porque sinalizam que o pior ficou para trás. Mais gente trabalhando é sinônimo de mais consumo, especialmente no comércio local. Com o avanço da vacinação, 2022 tem tudo para ser um ano de atividade forte”, acredita Silvio Alves, presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) Guarulhos.