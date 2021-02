Guarulhos imuniza 1% da população contra a Covid-19 e mais 12.940 doses chegam à cidade

Guarulhos recebeu nesta terça-feira (2) mais 12.940 doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e já iniciou a imunização dos trabalhadores que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). De acordo com a prévia que contabiliza as vacinas aplicadas até as 12h desta data, 13.851 pessoas foram vacinadas até o momento na cidade, o que equivale a cerca de 1% da população do município.

A média de vacinação em Guarulhos supera a marca de vários estados, que haviam alcançado até as 20h35 desta segunda-feira (1) percentuais abaixo de 1%, segundo o Mapa da Vacinação contra a Covid-19 no Brasil, entre eles São Paulo, com 0,97%, além de Acre (0,65%), Amapá (0,76%), Maranhão (0,79%), Mato Grosso (0,78%), Minas Gerais (0,79%), Pará (0,5%), Paraíba (0,95%), Rio de Janeiro (0,99%), Roraima (0,97%), Santa Catarina (0,77%), Sergipe (0,87%) e Tocantins (0,59%).

A vacinação em Guarulhos prossegue nesta quarta-feira (3), data em que deverão ser contemplados os trabalhadores dos serviços especializados de saúde e indígenas aldeados. A logística será a mesma adotada nesta terça-feira, quando quatro equipes saíram da sede da Secretaria da Saúde escoltadas por viaturas da Guarda Civil Municipal e percorreram as UBS para imunizar os profissionais. Já na quinta e sexta-feira, dias 4 e 5, serão contempladas todas as Instituições de Longa Permanência para Idosos, com estratégia em formato semelhante.

Idosos acima de 90 anos

Desse total de 12.940 imunizantes da CoronaVac que chegaram a Guarulhos nesta terça, 9.590 serão utilizados para completar a vacinação dos trabalhadores de saúde e 3.350 para iniciar a imunização de idosos acima de 90 anos já a partir de segunda-feira (8). Com esse novo lote, somado às 13.680 doses da mesma marca recebidas em 20 de janeiro, já são 26.620 vacinas da farmacêutica chinesa Sinovac entregues ao município.

No entanto, vale destacar que esse montante é suficiente para imunizar 13.310 pessoas, uma vez que metade das vacinas CoronaVac ficarão reservadas para garantir a aplicação da segunda dose, que deve acontecer em duas ou três semanas. Além disso, Guarulhos recebeu no último dia 26 mais 10.520 imunizantes da AstraZeneca, que serão utilizados em sua totalidade, uma vez que a reaplicação destes só deverá ocorrer em três meses. Dessa forma, com a quantia total de 37.140 vacinas entregues até agora, o município conseguirá vacinar 23.830 pessoas.

