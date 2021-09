Guarulhos inaugura, na Vila Galvão, a oitava base descentralizada do Samu

Ads

A região da Vila Galvão recebeu nesta quarta-feira (15) uma Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), instalada nas dependências do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, localizado no Parque Santo Antonio. Com ambulância de suporte básico de vida, cuja equipe é composta por auxiliar/técnico de enfermagem e motorista-socorrista, essa é a oitava base descentralizada do Samu, sendo que as outras estão localizadas nos bairros Macedo, Bonsucesso, Parque Mikail, Parque Alvorada, Itapegica, Cidade Seródio e Cumbica.

“As bases descentralizadas são de grande importância para o deslocamento mais rápido para o atendimento às vítimas, uma vez que ficam em pontos estratégicos da cidade. Produzimos estatísticas mensalmente para saber onde precisamos ter e manter as bases para garantir a agilidade no socorro às vítimas”, disse a coordenadora-geral do Samu Guarulhos, Andressa Lima José.

O compartilhamento do espaço com o Corpo de Bombeiros já havia ocorrido na década passada. A parceria foi retomada por meio da Central de Inteligência Integrada de Guarulhos (CIIG), que conta com a participação de diversos órgãos, como a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar.

