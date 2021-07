Guarulhos inicia a entrega de 2,5 mil kits de absorventes higiênicos

Ads

1.A Prefeitura de Guarulhos começou nesta segunda-feira (5) a distribuir mais de 2.500 kits de absorventes higiênicos do projeto “Mude esse Ciclo” para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade que vivem a pobreza menstrual (a escassez de recursos para cuidados íntimos). A entrega é realizada em todas as 12 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) do município mediante atendimento socioassistencial e está condicionada às quantidades arrecadadas nas doações.

2.O kit é composto por oito unidades de absorventes higiênicos e um panfleto com orientações. Os absorventes foram doados por empresas parceiras do projeto.

A pobreza menstrual afasta as meninas dos estudos. Na falta de absorventes, milhares de mulheres e meninas usam folhas de jornal, sacolas plásticas, meias e panos velhos para absorver o sangue, o que pode causar danos à saúde. Esta situação tem sido agravada por conta dos efeitos econômicos causados pela pandemia.

Mude esse Ciclo

3.Lançado no último dia 25, Mude esse Ciclo é um projeto da administração municipal em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil. A proposta visa a proporcionar mais dignidade ao público feminino vulnerável durante o ciclo menstrual, combater a pobreza menstrual, ampliar o acesso sobre o tema e seus efeitos e possibilitar a melhoria da qualidade de vida.

Empresas e a população em geral podem colaborar com doações. Caixas coletoras com o cartaz do projeto estão espalhadas nas diversas secretarias municipais e no Fundo Social de Solidariedade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7400.

