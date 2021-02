Guarulhos já aplicou 40.106 vacinas contra a Covid; 4.597 receberam as duas doses

Até o meio-dia desta sexta-feira (12) Guarulhos já havia aplicado 40.106 vacinas contra a Covid-19, sendo que, deste total, 4.597 correspondem à segunda dose administrada em profissionais de saúde que tomaram a primeira a partir de 20 de janeiro. Devido ao quantitativo reduzido de imunizantes remanescentes na cidade, não haverá vacinação neste final de semana. A campanha será retomada às 9h da próxima segunda-feira (15) apenas no Bosque Maia, para idosos com 85 anos ou mais.

Da mesma forma como ocorreu nesta semana, a vacinação na segunda-feira será feita mediante a distribuição de senhas com atendimento em sistema drive-thru (sem precisar sair do carro) e também para quem chegar a pé. A Secretaria da Saúde recomenda que as pessoas apresentem CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência, já que a segunda dose da vacina será aplicada na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência do cidadão.

Também terá continuidade na próxima semana a vacinação em domicílio dos idosos acamados e restritos ao lar. Portanto, caso a pessoa tenha um familiar nessas condições que ainda não seja cadastrado em alguma UBS, a orientação é procurar a mais próxima da residência para fazê-lo, bem como solicitar a imunização.

