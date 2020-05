Guarulhos já tem 2.378 casos de Covid-19; mortes são 255

Rede Gazeta News Guarulhos

Nesta quinta-feira (28) Guarulhos chega a 2.378 casos confirmados de Covid-19. São 420 casos a mais do que o registrado nas últimas 24 horas.

Os óbitos passaram de 227 para 255, sendo de 20 homens, com idades entre 38 e 96 anos, e oito mulheres, com idades entre 50 e 86 anos, que ocorreram em abril (2 óbitos) e maio (26). As informações são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. O crescimento deve-se ao acesso do banco de dados do E-SUS liberado para a cidade nesta semana.

Os leitos de UTI municipal e estadual destinados para pacientes com Covid-19 têm taxa de ocupação de 100% em Guarulhos, enquanto que os de enfermaria a taxa é de 71%. Cinquenta e oito pessoas estão internadas no Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru), das quais dez estão em leitos UTI, três na sala vermelha e as demais em leitos de enfermaria. No local, foram registradas duas transferências, um óbito e três altas nesta quinta-feira.