Guarulhos recebe 13.680 vacinas contra a Covid-19 e inicia imunização

19:16

A cidade de Guarulhos recebeu na tarde desta quarta-feira (20) um lote com 13.680 doses da vacina CoronaVac. Entregues em um depósito no Taboão, os imunobiológicos começaram a ser distribuídos logo em seguida aos hospitais municipais para início da imunização dos profissionais que neles atuam ainda nesta noite.

O prefeito Guti acompanhou a chegada dos imunizantes e falou de sua satisfação em iniciar a campanha na cidade. “Sinto-me aliviado por poder começar hoje a vacinação em Guarulhos. Sabemos que a quantidade é insuficiente, mas já é o começo de uma nova etapa em nossas vidas”, disse. Segundo Guti, a previsão é finalizar a administração dessas doses até a próxima terça-feira (26), contemplando também os indígenas cadastrados no município.

Produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, a CoronaVac tem taxa de eficácia mínima de 78%, percentual que, segundo o governo do Estado em matéria da Agência Brasil, se refere aos estudos realizados no Brasil com profissionais da área de saúde mais expostos ao vírus. Nesta primeira etapa deverão ser vacinados os trabalhadores de saúde e a população indígena. Em seguida, começará a imunização dos idosos acima de 75 anos de idade.