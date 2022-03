Ads

16:00 Atualizado 18:02 19/03/2022

Com cobertura Ao Vivo exclusiva no Facebook e podcast Gazeta News Gng

Por/ Marcelo Duate Jatobá

Começa dia 27, em Guarulhos, a 1ª Taça Kids Colégio Presbiteriano, na Arena Society, no Picanço, organizada pela Futebol Iniciação Eventos Esportivos. O evento, que será aberto ao público, contará com a participação de mais de 400 atletas de oito franquias de grandes marcas do futebol do Brasil e do mundo. Os jogos acontecerão durante 12 domingos consecutivos. As finais serão disputadas dia 26 de junho. O site de notícias e podcast Gazeta News Guarulhos terá a exclusividade da cobertura do evento.

Participam os times São Paulo Guarulhos e São Paulo Select (São Paulo Futebol Clube), Meninos da Vila Guarulhos (Santos), Chute Inicial Guarulhos (Corinthians), Furacão Arujá (Athletico do Paraná), Boca Juniors Penha (Argentina), Meninos da Vila Guarulhos (Santos), Flamengo (Rio de Janeiro), e Juventus (Itália). As oito equipes serão representadas em cinco categorias: sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16.

O professor de Educação Física e um dos coordenadores do evento, Tarcício Amaral de Jesus, destaca a estrutura da competição. “Nós da Futebol iniciação esperamos um campeonato de alto nível, tanto técnico dentro das quadras quanto fora, com o apoio dos pais e nossos colaboradores. Faremos algo totalmente diferente do que já foi feito em competições dessa escala aqui na cidade. Iremos movimentar mais de 1000 pessoas por final de semana. Além de estacionamento e lanchonete da quadra, ainda teremos um fook truck com alimentação de qualidade”, antecipa ele.

Robson Moreira, CEO do Gazeta News Guarulhos, aponta a importância do campeonato e da parceria com a Futebol Iniciação. “Todos sabemos que o Brasil é um dos maiores celeiros de futebol do mundo, revelando os maiores craques da história. Mas mais importante que isso é o aspecto social do esporte, que coloca esses meninos sempre num caminho bom. Fico muito feliz de ser parceiro desse evento e poder contribuir diretamente para divulgar e levar essa ótima iniciativa a milhares de pessoas”, pontua Moreira.

O coordenador Jesus completa: “Essa divulgação na mídia, no Gazeta News, será a cereja do bolo do nosso campeonato. É algo inédito. Tenho certeza de que conseguiremos, juntos, realizar um grande evento, que será só o começo de muitos que organizaremos nos próximos anos”, diz. “Contratamos uma equipe completa para a transmissão ao vivo dos jogos. Também teremos reportagens completas no nosso site”, conclui Moreira.

Os jogos serão disputados na Arena Society, na rua Soldado João Spinardi , 10, Vila Silveira (travessa da avenida Timóteo Penteado, ao lado do Cemitério do Picanço). O campeonato começa dia 27 de março (domingo), às 8 horas. Haverá jogos no período da manhã e da tarde.

