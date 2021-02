Guarulhos recebe mais um lote de CoronaVac e abre novo polo de vacinação no Pimentas

22:16:19

Guarulhos recebeu na tarde desta terça-feira (09) mais um lote com 18.042 mil imunizantes da CoronaVac e decidiu abrir mais um polo de vacinação já nesta quarta-feira (10) no CEU Pimentas. No local serão distribuídas quatro mil senhas para idosos com 90 anos ou mais e também para trabalhadores de saúde que atuam em clínicas e consultórios particulares. A vacinação terá início às 9 horas, com sistema drive-thru exclusivamente para atender a população idosa, e se estenderá até o término das quatro mil vacinas destinadas a este posto.

Outras duas mil vacinas serão enviadas ao polo Bosque Maia, onde também haverá distribuição de duas mil senhas a partir das 9 horas para o mesmo público e atendimento em sistema drive-thru exclusivo para idosos de 90 anos ou mais. Do restante do lote, 4.362 imunizantes ficarão reservados para a vacinação da população de 85 a 89 anos, prevista para começar na próxima segunda-feira, dia 15, e a outra parte para garantir a segunda dose do público que está tomando a primeira agora.

Documentos necessários:

Para se vacinar em ambos os polos é necessário apresentar CPF, cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência. No caso dos trabalhadores de Saúde, eles também precisarão apresentar documento que comprove a profissão. Serão aceitos: carteira de trabalho, holerite, documento de identidade emitido por entidades representativas, como conselhos ou ordens de classe com previsão legal e declaração da empresa.

Quem pode se vacinar:

Os trabalhadores de Saúde que podem ser vacinados contra a Covid-19, segundo nota técnica do governo do Estado, são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à Saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais, compreendendo dentro dessa lógica médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Também podem se vacinar os trabalhadores de apoio que atuam na área de Saúde, tais como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, e também aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como cuidadores de idosos, doulas e parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Além disso, a vacina também é ofertada para acadêmicos em Saúde e estudantes da área técnica em Saúde em estágio hospitalar, bem como na Atenção Básica, clínicas e laboratórios. Todos estes mediante comprovação.

