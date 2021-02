Guarulhos receberá R$ 529 mil para a reforma e modernização do Estádio Cícero Miranda

02/17/2021

A Prefeitura de Guarulhos receberá uma verba estadual de R$ 529 mil, destinada para a cidade pelo deputado estadual Jorge Wilson, que será utilizada para a reforma e modernização do Estádio Municipal Cícero Miranda, na Vila Rosália.

A Secretaria de Esportes realiza o monitoramento das necessidades do espaço e o planejamento para que a verba possa ser utilizada da melhor forma possível, com o objetivo de oferecer um local estruturado e que atenda às necessidades da população.

Por conta da pandemia do coronavírus o estádio está fechado no momento, mas a Pasta de Esportes permanece realizando a zeladoria do local. Anteriormente, times de futebol amador utilizavam o espaço para treinamento.

