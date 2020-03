//Guarulhos registra mais dois casos de coronavírus

Share this:

Mais duas moradoras de Guarulhos que tiveram contato com casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) apresentaram resultado positivo para a doença, sendo uma mulher de 23 anos e outra de 30. Ambas estão em isolamento domiciliar. Com isso, o número de casos confirmados na cidade passa para 12, de um total de 817 suspeitos, 77 descartados e 728 em investigação.

Até o momento, a Vigilância Epidemiológica Municipal não registrou e nem foi comunicada sobre qualquer óbito no município por coronavírus. A Secretaria de Saúde alerta para a importância da adoção de medidas de prevenção, como evitar sair de casa e qualquer tipo de aglomerações, lavar sempre as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%, cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir, manter os ambientes sempre bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais.

Ao chegar em casa, a pessoa deve tirar os sapatos, não tocar em nada antes de se higienizar, tirar a roupa e colocá-la em uma sacola plástica para lavar e tomar banho e, caso não seja possível, deve lavar muito bem todas as partes do corpo expostas, como mãos, braços e pescoço, limpar celular e óculos com sabão e água ou álcool, bem como as embalagens que trouxe de fora. O ideal é manter uma caixa na entrada da residência para deixar bolsas, chaves, carteiras e demais objetos. Dessa forma, irá reduzir o risco do contágio.