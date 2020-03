Share this:

Guarulhos retoma vacinação contra a gripe com sistema drive thru no Bosque Maia nesta quarta-feira

No início desta terça-feira (24) Guarulhos recebeu mais 60 mil doses da vacina contra a gripe, que nesta primeira etapa visa a imunizar pessoas com 60 anos ou mais, bem como trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente do atendimento. As Unidades Básicas de Saúde já começaram a ser abastecidas e a partir desta quarta-feira (25) a vacinação será retomada, inclusive por meio do sistema drive thru no Bosque Maia e em 22 unidades de saúde. A vacinação será realizada das 8h às 16h. Os postos volantes continuam os mesmos.

Drive-thru

Confira a lista das unidades que vacinarão em sistema drive-thru:

Ambulatório da Criança, UBS Tranquilidade, UBS Paraventi, UBS Acácio, UBS São Ricardo, UBS Palmira, UBS Cidade Martins, UBS Vila Galvão, UBS Novo Recreio, UBS Carmela, UBS Nova Bonsucesso, UBS Marinópolis, UBS Inocoop, UBS Ponte Alta, UBS Soberana, UBS Cumbica I, UBS Normandia, UBS Dinamarca, UBS Piratininga, UBS Cummins e UBS Cumbica “Mário Luiz Macca”.

Postos volantes

Confira abaixo a lista das UBS que vacinarão em postos volantes

UBS Flor da Montanha

EPG Capitão Gabriel José Antônio. Rua Edson de Souza, 724 – Picanço

UBS Tranquilidade

EPG Izolina Alves David. Rua Diva, 245 – Torres Tibagy

UBS Ponte Grande

EPG Anita Malfatti. Rua José Sargentini, 35 – Ponte Grande

UBS Vila Barros

EE Professor Roberto Alves dos Santos. Rua Carlos Korkischko, 444 – Vila Barros

UBS Munhoz

Colégio Bauer. Avenida Professor José Munhoz, 437 – Jardim Munhoz

UBS Cavadas e Itapegica

Escola Municipal da Emília. Rua João Loprete, 234 – Vila São João

Ambulatório da Criança

Associação 8 de Dezembro (ao lado do ambulatório). Rua Oswaldo Cruz, 95 – Centro

UBS Fortaleza

Em frente à unidade. Rua Hilário Pires de Freitas, 155 – Jardim Fortaleza

UBS Bananal e Santos Dumont

E. E. Professor Maurício Nazar. Rua João Dias, 247 – Parque Santos Dumont

UBS Presidente Dutra

E.E. Padre Bruno Ricco. Avenida Rio Real, 379 – Jardim Presidente Dutra

UBS Santa Paula

Igreja São João Evangelista. Rua Maria Roza de Campos, 116 – Bonsucesso

UBS Cumbica II

Supermercado Nagumo (ao lado da UBS). Rua Sena Madureira, s/n°- Jardim Cumbica

UBS Pimentas

Praça Felício Antônio Alves, s/n° (ao lado da UBS) – Pimentas

UBS Nova Cidade

Supermercado Nagumo. Avenida Jurema, 1.065 – Parque Jurema

Atenção

Os postos volantes, assim como as UBS que oferecem sistemas drive thru, podem sofrer alterações. Na dúvida, o usuário pode entrar em contato por telefone com a UBS em que é cadastrado para confirmar o local de vacinação. Os contatos e endereços de todas as unidades estão disponíveis no site da Prefeitura, no link www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/unidades-basicas-de-saude-ubs.