Guarulhos retorna para a fase laranja do Plano São Paulo a partir de segunda-feira

O Governo do Estado anunciou na tarde desta sexta-feira (26) que a região da Grande São Paulo, onde Guarulhos está, retornou para a fase laranja do Planjo São Paulo. Os estabelecimentos agora podem funcionar por até oito horas diárias, com no máximo 40% da capacidade total e encerramento até as 20h. O atendimento presencial em bares está proibido.

Mais restrições

Farmácias, hospitais e postos de combustível são considerados serviços essenciais e poderão funcionar durante o período de restrição de circulação, que ocorrerá todos os dias entre 23h e 5h também a partir desta sexta-feira. A decisão foi tomada pelo governo estadual e anunciada na última quarta-feira (24).

Serviços de entregas também estão suspensos nesse período, a não ser para farmácias 24 horas. Sendo assim, bares, adegas e outros estabelecimentos que realizam entregas durante a madrugada não poderão trabalhar no período. Lojas de conveniência em postos não podem funcionar.

O toque de recolher começa a valer partir desta sexta-feira e se estende até 14 de março. Guarulhos é obrigada por determinação judicial a seguir o Plano São Paulo.

