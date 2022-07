Guarulhos sedia o terceiro encontro com gestores de educação do Alto Tietê

Ads

Nesta quinta-feira (7) o prefeito Guti recebeu, no CEU Bonsucesso, os secretários e gestores das redes municipais de educação das cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para o terceiro encontro formativo do programa Melhoria da Educação.

O programa, realizado em parceria com o Itaú Social e a Oficina Municipal – Escola de Cidadania e Gestão Pública, tem como foco fortalecer as equipes técnicas das prefeituras com atividades de formação humana e capacitação técnica em temas relacionados à gestão pedagógica, administrativa e financeira da região.

Guti destacou a importância de Guarulhos receber os municípios vizinhos e poder acompanhar de perto os avanços e melhorias na área da educação. “É necessário promover cada vez mais oportunidades, trabalhando na perspectiva inclusiva e oferecendo sistemas educacionais para o desenvolvimento de todos os alunos da rede pública”, destacou o prefeito.

João Paulo Faustioni, mestre em direito do Estado, e Meire Cavalcante, mestre e doutoranda em educação pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferenças da Unicamp, abordaram os desafios para a garantia de sistemas educacionais inclusivos, com base nas perspectivas jurídica e social.

O evento contou ainda com a participação do secretário de Educação de Guarulhos, Alex Viterale, da subsecretária Fábia Costa, da diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), Solange Turgante, e demais profissionais da área.

Nos próximos meses serão realizados mais dois encontros do programa Melhoria da Educação para secretários e gestores das redes municipais de educação do Alto Tietê.