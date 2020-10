Guarulhos (SP): Elói Pietá tem 26% e Guti tem 23%, aponta pesquisa

Pesquisa do RealTime Big Data aponta empate técnico entre candidato do PT e atual prefeito, do PSD. Margem de erro é de 4 pontos percentuais

Pesquisa eleitoral realizada pelo RealTime Big Data e encomendada pela Record TV divulgada nesta quarta-feira (7) para as eleições para Prefeitura de Guarulhos aponta o candidato Elói Pietá (PT) com 26% das intenções de voto na pesquisa estimulada, seguido pelo prefeito Guti (PSD), com 23%.



A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais. Pietá e Guti estão, portanto, empatados dentro da margem de erro.



Veja os números da intenção de voto:



– Elói Pietá (PT) – 26%

– Guti (PSD) – 23%

– Fran Corra – 4%

– Adriana Afonso (PL) – 3%

– Simone Carleto (Psol) – 2%

– Jovino Candido (PV) – 1%

– Professora Sandra Santos (PDT) – 1%

– Professor Auriel (PC do B) – 1%

– Rodrigo Tavares (PRTB) – 1%

– Wagner Freitas (PTB) – 1%

– Eduardo Barreto (PROS) – 1%

– Nefi Tales Filho (PSL) – 1%

Branco/nulo – 16%

– Não sabe/Não respondeu – 19%



A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre 30 de setembro e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP03413/2020.

