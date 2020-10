16:09:59

Pesquisa do RealTime Big Data divulgada em 15/10/2020 aponta empate técnico entre candidato do PT e atual prefeito, do PSD.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP01335/2020.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook