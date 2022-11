Guarulhos terá megaevento para celebrar a Copa do Mundo no Bosque Maia

Ads

14:46:05

Publicado Por Robson S Moreira

A Copa do Mundo de 2022 não passará em branco em Guarulhos. A cidade irá realizar o Maia World Cup, evento que acontecerá todos os dias entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Bosque Maia com telão para a transmissão dos jogos, shows, gastronomia e atrações culturais e esportivas.

“A Copa é uma festividade mundial a qual todo mundo gosta de aproveitar. Juntar a família ou os amigos pra assistir ao jogo em um local agradável é uma tradição do brasileiro, por isso resolvemos abrir um dos maiores parques da cidade para juntar a população e celebrar esse evento juntos. É muito importante ocupar os espaços públicos e ainda sem custos para a Prefeitura”, afirmou o diretor de Turismo de Guarulhos, Ricardo Balcone, que está à frente da organização do evento junto à empresa realizadora, a Cristal Eventos, que foi selecionada por meio de chamamento público.

Estão previstos shows de artistas guarulhenses e de quatro grupos de pagode. A programação completa será divulgada em breve. Além da exibição dos jogos, a estrutura do evento também contará com brinquedos infláveis, tiro ao alvo, pescaria, 200 jogos de mesas, mesa de bilhar, tênis de mesa, air games, futmesa, pebolim, estande para a troca de figurinhas e muito mais. Já na praça de alimentação serão 25 expositores com comidas típicas de vários locais do mundo.

Arte: Divulgação/PMG