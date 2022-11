Gustavo Mesquita reassume presidência da Associação dos Delegados de SP

Após se licenciar do cargo para disputa eleitoral, delegado retoma atividades à frente da maior e mais antiga entidade de classe estadual do país

Gustavo Mesquita Galvão Bueno reassumiu nesta terça-feira, 1º de novembro, a presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), dando continuidade a sua segunda gestão à frente da Entidade. Em junho, Mesquita se licenciou do cargo para disputar as eleições para deputado estadual. Estreante no pleito eleitoral, o delegado obteve mais de 17 mil votos. Apesar do expressivo resultado, Mesquita ficou na suplência do cargo. “Retomo minhas atividades com a sensação de dever cumprido. Encarei o desafio de entrar para a política como um instrumento de ir mais longe na missão de fortalecer a Polícia Civil paulista e a segurança pública. Nesse sentido, seguirei trabalhando e lutando à frente da Associação em prol desta mesma missão”, pontua. O presidente da ADPESP destaca ainda a renovação no governo estadual, após décadas de hegemonia em São Paulo. “O fim da era PSDB no estado renova a esperança de que a segurança pública seja tratada com o devido respeito e os policiais civis paulistas sejam, enfim, valorizados. Esperamos que o diálogo entre a Entidade e o governo, já iniciados na fase eleitoral, seja consolidado na gestão de Tarcísio de Freitas”, avalia Gustavo Mesquita. Completando 73 anos neste mês de novembro, a ADPESP é a maior e mais antiga entidade representativa de delegados estaduais do país. Em 2018, aos 38 anos, Mesquita se tornou o mais jovem presidente da Associação. Em 2021, iniciou seu segundo mandato (2021/2023) após ser reeleito com 75% dos votos. ADS