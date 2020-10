10:06:03

Pesquisa ACE-Guarulhos/IBOPE aponta Guti e Pietá tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura com 30% e 29% respectivamente

Instituto não pesquisou rejeição dos candidatos e nem sobre projeção de 2º turno

Pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência entre os dias 24 e 26 de outubro sobre as eleições municipais em Guarulhos, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE- Guarulhos), mostra disputa acirrada entre o atual prefeito e candidato à reeleição Guti (PSD) e o ex-prefeito Elói Pietá (PT). Os candidatos aparecem com 30% e 29% das intenções de voto, respectivamente, e, portanto, tecnicamente empatados considerando a margem de erro da pesquisa que é de 3 pontos percentuais.

Em terceiro lugar aparece a candidata Fran Correa (PSDB) com 5% das intenções de voto, Adriana Afonso (PL) tem 2%, Eduardo Barreto (PROS), Jovino Cândido (PV), Rodrigo Tavares (PRTB), Wagner Freitas (PTB) e Professor Auriel (PC do B) são citados por 1% do eleitorado, cada um.

Já Professora Sandra Santos (PDT) e Simone Carleto (PSOL) são mencionadas, mas não chegam a 1%,cada.

Nefi Tales Filho foi citado, mas não atingiu 1% (renunciou).

Somam 19% os entrevistados que declaram intenção de votar em branco ou anular o voto e 9% não sabem ou preferem não responder.

O IBOPE ouviu 805 pessoas e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa ACE-Guarulhos/IBOPE foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o

protocolo nº SP-06505/2020.

Destaques por segmentos

As menções a Guti são mais expressivas entre eleitores que possuem o Ensino Superior e entre aqueles que têm renda familiar mensal maior do que 5 salários mínimos, uma vez que registra 39% em ambos os estratos. A menor proporção de respostas do candidato é observada entre os que possuem renda familiar de até 1 salário mínimo (23%).

Já Elói Pietá tem mais força entre eleitores com 55 anos ou mais (36%) e menor força entre aqueles que têm outra religião que não a católica ou a evangélica (21%).

As intenções de voto dos demais candidatos se distribuem homogeneamente entre os segmentos analisados.

Rejeição

A pesquisa realizada pelo Ibope não fez o levantamento sobre a rejeição dos candidatos e nem projeção sobre um possível 2º turno.

