ELEIÇÃO EM GUARULHOS – Guti é reeleito prefeito de Guarulhos

Ao todo, 95,32% das urnas foram apuradas

Por Redação

Com 95,32% das urnas computadas – o que representa 2.139 das 2244 seções eleitorais – o atual prefeito Guti (PSD) segue na frente da corrida eleitoral em Guarulhos, com 57,20%, contra 42,80% de Elói Pietá (PT). O GuarulhosWeb vai atualizar os números da corrida a cada instante.

Perfil do eleitor em Guarulhos

As mulheres serão maioria no pleito municipal, com 53,6% do eleitorado. O público masculino representa 46,4%. Apesar da maior faixa etária ser representada por cidadãos de 35 a 39 anos, com 11,38% dos eleitores, outros perfis apresentam representatividade parecida na construção do público em Guarulhos. Eleitores de 30 a 34 anos serão 10,78%; de 25 a 29 anos, 10,67%; de 40 a 44 anos, 10,53%; de 21 a 24 anos, 9,99%; de 45 a 49 anos, 9,72%; de 50 a 54 anos, 8,89% e de 55 a 59 anos, 7,61%. Ou seja, a diferença da primeira para a oitava faixa com mais eleitores é de menos de 4%.

Os idosos devem receber muita atenção dos candidatos. Embora não sejam obrigados a exercerem o voto, eles representam uma grande faixa de eleitores no município. Dividido em nove faixas, o grupo tem pelo menos três delas com boa quantidade de cidadãos aptos a praticarem a cidadania no pleito de 2020: entre 60 e 64 anos, há 6,24% do eleitorado; de 65 a 69, 4,70% e 70 a 74 anos, 2,70%. Guarulhos ainda tem quase 2% do eleitorado com mais de 75 anos, inclusive, três eleitores com mais de 100 anos de idade. Jovens entre 16 e 20 anos apresentam pouco mais de 5% do eleitorado.

Guarulhos tem a maioria do eleitorado solteiro, com 50,5% dos munícipes, ante 40,4% de casados, 5,33% de divorciados, 2,79% de viúvos e 0,98% de separados judicialmente.

Mais de 350 mil eleitores em Guarulhos possuem o ensino médio completo, o que representa 40,2% do público. Munícipes com ensino fundamental incompleto serão 16,4%, enquanto 14,9% terminaram a faculdade. Ainda há 12,1% do eleitorado com ensino médio incompleto, 6,8% com fundamental completo e 5,7% com superior incompleto. Cidadãos com leitura e escrita serão 2,1% nas urnas, ante 1,5% de iletrados.

