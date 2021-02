Hackers da Coreia do Norte tentam roubar informação da Pfizer, acusa deputado sul-coreano

A agência de inteligência da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte tentou roubar informações sobre as vacinas contra o coronavírus após hackear a farmacêutica Pfizer, que produz um dos imunizantes em uso contra a Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (16) pelo deputado sul-coreano Ha Tae-keung.

Casos de espionagem digital contra órgãos de saúde, cientistas que pesquisam vacinas e farmacêuticas aumentaram muito nesta pandemia de Covid-19, com grupos apoiados por governos tentando encontrar brechas para obter irregularmente informação sobre a pandemia.

De acordo com o parlamentar, que integra um conselho de inteligência da Coreia do Sul, a Pfizer está entre as empresas hackeadas.

“Houve tentativas de roubar a tecnologia para vacinas e tratamentos contra a Covid por meio de ataques cibernéticos”, afirmou Ha.

Os escritórios da Pfizer na Ásia e na Coreia do Sul não comentaram o caso. O gabinete do deputado confirmou as declarações.

‘Exército de hackers’

Com máscaras, norte-coreanos visitam museu em Pyongyang para comemorar o 67º aniversário do fim da Guerra da Coreia, celebrado no país como o Dia da Vitória na Guerra de Libertação da Pátria — Foto: Jon Chol Jin/AP

No ano passado, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul acusou hackers norte-coreanos de penetrar em sistemas de ao menos nove empresas da área de saúde, inclusive das desenvolvedoras de vacina Johnson & Johnson, Novavax e AstraZeneca.