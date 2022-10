Hampton by Hilton Guarulhos Airport promove o Spotter Day Solidário em 22 de outubro

Ads

No dia 22 de outubro, a partir das 7h, o hotel Hampton by Hilton Guarulhos Airport promove o Spotter Day Solidário. O pacote especial inclui acesso ao terraço para observação de aviões, refeição e o kit boas-vindas por R$ 42,50, mais 2 quilos de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

O terraço do Hampton by Hilton Guarulhos Airport é cenário perfeito para os observadores de aviões, e proporciona uma excelente visão de decolagem e aterrissagem das aeronaves do mundo inteiro que movimentam o aeroporto.

O Hampton by Hilton Guarulhos Airport oferece todos os confortos e conveniências modernas que o hóspede precisa para uma estada de qualidade, relaxante e inesquecível. Bem localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e shopping centers, o hotel oferece uma opção ideal para quem vai viajar ou quer fazer compras.

A apenas 4km do GRU, o hotel conta com serviço de transporte grátis para ao terminal, café da manhã quente incluído na diária, academia de ginástica e acesso à internet Wi-Fi grátis em todos os quartos, que têm também cama confortável, ar condicionado, minibar, HDTV de 32″, chá/café e mesa de trabalho com cadeira ergonômica.

Spotter, em inglês, significa observador. Na aviação, o termo ficou conhecido como plane spotter ou observador de aviões. A prática surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, e tinha aspecto de defesa aérea.

Apenas anos mais tarde, a prática se tornou um hobby em quase todo o mundo e hoje tem uma comunidade internacional de fotógrafos, cinegrafistas e entusiastas da aviação.