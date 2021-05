Havan põe fim a boicote à Globo e paga R$ 1,3 mi por anúncio no Fantástico

Rede Gazeta News Guarulhos

20:34:59

A Havan, do empresário bolsonarista Luciano Hang, colocou fim o boicote à Globo e pagou cerca de R$ 1.3 milhão por um anúncio no “Fantástico“.

© Reprodução/Instagram

A peça publicitária de 60 segundos foi ao ar no último domingo, 16, durante um dos intervalos do programa da emissora. A informação é do site Notícias da TV.

O boicote à Globo imposto por Luciano Hang durou cerca de 17 meses. Na ocasião do rompimento, o dono da Havan disse não compactuar com o que classificou como “jornalismo ideológico” da Globo (veja abaixo).

A rede varejista catarinense é uma das principais anunciantes do SBT e RedeTV!, emissoras simpáticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No comercial, Luciano Hang aparece ao lado de um alienígena virtual para dizer que “em toda a galáxia” não há nada igual às lojas da Havan. O comercial foi compartilhado pelo empresário no Instagram.

De acordo com a reportagem de Vinícius Andrade, um comercial de 60 segundos durante o intervalo do programa jornalístico custa R$ 1,299 milhão para ser veiculado em rede nacional.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook