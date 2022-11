HOJE: CBAr promove noite de autógrafos e mesa redonda com Ellen Gracie para debater arbitragem

Mecanismo extrajudicial para solução de disputas, a arbitragem foi regulamentada no Brasil em 1996 e, desde então, vem frequentemente sendo utilizada na resolução de litígios complexos, garantindo celeridade e precisão. Entre 2010 e 2017, a quantidade de litígios resolvidos por câmaras arbitrais no país cresceu 2,8 vezes e os valores envolvidos evoluíram de R$ 2,8 bilhões, em 2010, para R$ 290,5 bilhões, em 2019.

Recentemente, uma proposta legislativa (“PL 3293/2021”) para alterar as regras da arbitragem empresarial no país colocou o tema no centro de discussões jurídicas, que, justamente por propor alterações que vão na contramão do cenário internacional, chamou a atenção de diversas entidades, inclusive internacionais. O texto, que propõe significativas mudanças na legislação que regula a arbitragem no Brasil hoje, teve pedido para tramitar em regime de urgência, o que faria com que o PL 3293/2021 seguisse sem cumprimento das etapas de discussões com os diversos atores nas comissões temáticas da Câmara sobre o assunto. Após muitas críticas, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), afirmou recentemente em evento que o caminho do texto é o arquivamento. Afinal, as alterações propostas pelo PL 3293/2021, se aprovadas, gerariam insegurança à arbitragem e causariam interferência legislativa negativa no campo da autonomia privada das partes.

Programação – Com início previsto para as 17h30, o evento começará com o lançamento de toda a coleção de livros do CBAr com o selo da Almedina, que inclui onze publicações. Na sequência, a Ministra Ellen Gracie e a professora Selma Lemes discutirão a “Disciplina da Arbitragem do Brasil”, com moderação do professor Giovanni Nanni.

Serviço: Coquetel lançamento Coleção CBAr-Almedina e Mesa Redonda “Disciplina da Arbitragem no Brasil “

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: A partir das 17h30

Local: Associação dos Advogados de São Paulo (Alameda Santos, 2159 – 15° Andar, São Paulo)

Programação:

17h30 às 18h30 – Lançamento da coleção e sessão de autógrafos

18h30 às 19h30 – Mesa redonda “A Disciplina da Arbitragem no Brasil”

Expositoras: Ministra Ellen Gracie e Professora Selma Lemes

Moderação: Professor Giovanni Nani

19h30 – Coquetel

Confirmação de presença:

Raquel Brito |raquel@focal3.com.br | 11 98288-4743

Cintia Nunes |cintia@focal3.com.br | 61 98147-5653