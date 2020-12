Hoje tem o Lançamento do Projeto PSAUP na cidade de Guarulhos

A cidade de Guarulhos foi escolhida como cidade modelo para a aplicação do Projeto PSAUP.

Vimos por meio desta convidar os Srs. e Sras.

Para o evento de Lançamento do Projeto PSAUP – Projeto Sustentável Agricultura Urbana e Periurbana na Cidade de Guarulhos

O Evento será ministrado pelo Canal Tv Connect e a Associação Sociedade Civil Guerreiros de Escrava Anastácia Capoeira e Cultura

Dia :19 de Novembro de 2020

Horário : 20 H

Local : Pizzaria Paris – Guarulhos

Av. Torres Tibagy, 916 – Torres Tibagy, Guarulhos

Para comemorar o lançamento do Projeto PSAUP Agricultura Sustentável Urbana e Periurbana na Cidade de Guarulhos

O Projeto PSAUP Agricultura Sustentável Urbana e Periurbana trás em sua bagagem a proposta do uso do solo afins de minimizar a carência alimentícia e a fome .

A Agricultura Urbana e Periurbana é a solução mais emergencial e prática gerando o posicionamento de sustentabilidade e desenvolvimento humano

A Cidade de Guarulhos foi estrategicamente apontada como uma cidade modelo para aplicação do PSAUP Agricultura Sustentável Urbana e Periurbana orientar a população como plantar, onde plantar e como vender e ter uma remuneração, ainda poder reforçar de forma solidaria a alimentação da população que não tem acesso .

