Homem é detido por embriaguez ao volante na avenida Paulo Faccini

22:36

Um homem foi detido por embriaguez ao volante na avenida Paulo Faccini no domingo (19), após um veículo Astra azul chamar a atenção da Guarda Civil Municipal (GCM), que patrulhava preventivamente a área. O condutor tentou acelerar após a parada ser solicitada, mas colidiu com o muro do McDonald’s localizado na via. O exame toxicológico da Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou concentração de 0,55 miligramas de álcool por litro de ar alveolar no teste do bafômetro, muito superior ao permitido por lei (0,3 miligramas).

A autoridade de plantão no 1º Distrito Policial lavrou um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e o autor irá responder administrativamente pelo crime com base nos artigos 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina infração gravíssima com multa prevista de R$ 293,47, multiplicada dez vezes, o que totaliza R$ 2.934,70, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.