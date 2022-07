Hospital Municipal da Criança recebe R$ 11 milhões para a compra de equipamentos e reforma

Ads

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), localizado no centro de Guarulhos, recebeu no início de julho o montante de R$ 11.319.000, valor que será destinado à compra de equipamentos e a reformas da unidade. O recurso foi articulado pelo deputado federal Vinicius Carvalho que, na sexta-feira (8), foi recebido no local.

Com a verba serão adquiridos equipamentos para a Unidade de Terapia Intensiva, bem como será feita uma reforma completa da UTI e da enfermaria G, além da instalação de um aparelho de tomografia computadorizada de 32 canais com acessórios para sedação e carrinho de parada. Parte do piso do hospital também passará por manutenção e as camas hospitalares, berços e poltronas de acompanhantes serão trocadas ou reformadas.

O secretário da Saúde, Ricardo Rui, o secretário de Governo, Edmilson Americano, e a diretoria do HMCA, administrado pela Organização Social de Saúde (OSS) Beneficência Hospitalar Cesário Lange, acompanharam o deputado Carvalho pelas dependências para que pudesse fiscalizar e conhecer a realidade do hospital e de seus usuários. Representantes do sindicato dos profissionais da classe e do Conselho Municipal de Saúde também estiveram presentes.

Ricardo Rui relembrou que, no início do ano, a recepção e a enfermaria F do hospital passaram por melhorias. A triagem foi realocada para a entrada, o que deixou a sala de espera mais espaçosa e melhorou o fluxo de pacientes. A enfermaria teve todos os leitos trocados por novos e elétricos e as paredes da unidade começaram a ganhar nova identidade visual. “Esse adicional garante que continuemos melhorando a qualidade do serviço oferecido à população guarulhense no HMCA”, disse.