A Hotelaria Brasil, uma das mais importantes redes de administração hoteleira do país realizou, recentemente, mais uma edição do seu Encontro Gerencial. O evento, já tradicional e esperado pelos colaboradores, reúne anualmente todo o staff corporativo e gerencial da empresa. Em um cenário bastante otimista, a HB comemora resultados 30% acima do benchmarking de 2019.

Com a temática “De volta para o Futuro”, os principais objetivos traçados na ocasião foram o de desenvolver o pensamento estratégico da empresa e apresentar o novo propósito da marca para os próximos cinco anos, incluindo nova missão, visão e valores.

Também foi falado sobre a principal meta: se consolidar como uma empresa multimarcas de soluções de hospedagem de referência e excelência, presente em cinco regiões do país até 2027. #HB555 (5 regiões, 5 marcas e em 5 anos).

Este processo de cobertura geográfica tem sido reforçado com a abertura do Ramada by Wyndham Brasilia Alvorada e a abertura do Tryp by Wyndham Brasília Nações prevista para mês de dezembro.

Este ano ainda, a HB abrirá outras duas unidades no Estado de São Paulo e, em setembro, lançará sua marca Unna Hospitality, uma solução completa para hotéis independentes.

Sobre a Hotelaria Brasil:

Atuando há 19 anos no segmento de hospitalidade, administrando empreendimentos upscale, LifeStyle, midscale, econômico, multipropriedade e short-term rental a Hotelaria Brasil é uma operadora hoteleira que oferece um conjunto de soluções para o investidor do segmento, desde a conceituação do produto, assessoria técnica para construção e operação, até a entrega dos melhores resultados. Tudo aplicando habilidades e experiências para oferecer aos investidores uma gestão moderna, que se baseia em transparência, comprometimento e resultado. O portfólio da rede é composto pela gestão hoteleira e de condomínios em empreendimentos, além das áreas de alimentos e bebidas de empreendimentos com restaurantes próprios. Um staff corporativo experiente na indústria hoteleira nacional e internacional garante uma gestão moderna, focada e ágil nas áreas de Operações, Finanças, Distribuição, Vendas, Marketing, E-commerce, Jurídico e Recursos Humanos. Mais informações em: www.hotelariabrasil.com.br

Sobre a Unna:

Criada pela Hotelaria Brasil em 2016, como uma rede de hotéis econômicos com conceito lifestyle, a Unna Hospitality renasce com nova estratégia mirando em um horizonte mais alongado e focado em soluções para a hotelaria independente.

Com o início da pandemia em 2020 os planos foram adiados e retomados em 2021 com a formação de uma equipe interna e a contratação da consultoria da Gabriela Otto para reavaliar o plano de negócios da Unna. Com a chegada da Karol Garrett para atuar a frente da marca, a Unna ganhou sua versão final que agora é apresentada ao mercado para construir um ambiente de negócios mais inovador e exclusivo.

O modelo de negócio envolve um ecossistema de tecnologia, 100% administrado via parceiros estratégicos com as melhores tecnologias do mercado, equipe especializada com experiência de campo e a gestão prática das principais áreas estratégicas de um hotel. Karol cita que possuem equipe comercial em mais de 6 localidades cobrindo as principais praças estratégicas no Brasil, equipe liderada por Gustavo França – Head Comercial do grupo – e ainda dando maior força aos hoteleiros nas áreas de distribuição, e-commerce e revenue management usando Inteligência Artificial para otimizar processos de flutuação tarifária, além de trazer manuais operacionais aos hotéis, apoios em treinamentos in company dentre outras entregas.