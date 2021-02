Huck aguarda decisão de Moro para se candidatar à Presidência, diz site

12:51:06

Antes de aceitar o convite do Democratas para concorrer à Presidência do Brasil, o apresentador Luciano Huck estaria aguardando a decisão do ex-ministro da Justiça Sergio Moro sobre a candidatura. Segundo o UOL, o global acredita que o ex-juiz tem força para largar na frente e com vantagem na disputa, assim como ele.

Apesar da possibilidade, o jornal O Estado de S. Paulo informou que o apresentador pode se candidatar pelo PSB. O diálogo com Huck já teria sido estimulado pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB), e pela namorada dele, a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP).

A alternativa estaria sendo observada pelo global após a crise interna pela qual passa o Democratas com a eleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados.

