Ibope indica vitória de Guti contra o PT: 56 a 44% dos votos válidos

Pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência, a pedido do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos a respeito da eleição municipal na cidade, mostra o atual prefeito Guti (PSD) à frente na disputa com 46% das intenções de voto quando considerados os votos totais. Elói Pietá (PT) aparece com 36% das menções. Somam 14% os eleitores com intenção de votar em branco ou

anular seu voto e 4% estão indecisos. As entrevistas foram feitas entre os dias 23 e 25 de novembro. Se forem computados somente os votos válidos, o placar fica 56 a 44% em favor de Guti.

Foram entrevistados 805 votantes. A margem de erro máxima estimada da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou

para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Registro no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo Nº SP

07197/2020.

