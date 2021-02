Idosos com 85 anos ou mais ainda podem se vacinar contra a Covid-19 em Guarulhos

20:32:24

A Prefeitura de Guarulhos fará mais um dia de vacinação contra a Covid-19 para idosos com 85 anos ou mais nesta terça-feira (16), a partir das 9h, no Bosque Maia. Serão distribuídas 800 senhas e o atendimento prosseguirá para quem chegar a pé e também de carro, com sistema drive-thru (sem a necessidade de descer do veículo).

A quantidade de senhas que será entregue equivale ao montante de doses ainda disponíveis no município para a imunização desse público. Para quem for ao Bosque Maia, a recomendação é para que leve CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência, uma vez que a segunda dose da vacina será aplicada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guarulhos mais próxima da residência do cidadão.

Concomitantemente ao polo instalado no Bosque Maia, equipes das Unidades Básicas de Saúde estão vacinando em casa os mais de 900 idosos acamados e restritos ao domicílio cadastrados. Caso alguma pessoa tenha um idoso nessas condições que ainda não tenha cadastro em nenhuma UBS, o familiar ou responsável legal deve comparecer em uma das 69 unidades para fazê-lo e solicitar a vacinação. Já a imunização dos demais grupos deverá ser retomada assim que o Governo do Estado liberar mais vacina para Guarulhos.

