Igreja Batista Precisamos realmente nos reunir?

14:16:29

Por/ Pr. Antonio Henrique Toninho

Quando pensamos em Igreja, pensamos:

A Igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma verdadeira embaixada terrena do

reino celestial de Cristo

Para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei;

Para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças,

E para evidenciar o amor e a santidade de Deus

Por meio de um povo unificado e diverso

Em todo o mundo

Seguindo o ensino e o exemplo dos (Presbíteros) pastores.

Depois de dois anos de Pandemia a pergunta que mais ressoa é:

Porque preciso ir à igreja? Ou,

Realmente eu preciso me reunir como igreja?

A resposta deve ser: SIM! Eu preciso estar presente na igreja!

Os autores dizem que:

“grupos de pessoas são poderosas, não apenas pelo que acontece quando eles se reúnem,

mas pelo que esse grupo é capaz de ser ao se reunir”.

Daí a pergunta no meu ponto de vista se amplia para:

No que tem se tornado a Igreja de Cristo? No Brasil e no mundo?

Pessoas se reúnem para serem uma força; o início de mudança; um movimento que pode

piorar ou melhorar as pessoas e o mundo ao seu redor.

E, o que torna os ajuntamentos tão poderosos?

O que os torna poderosos é o fato de estarem e permanecerem juntos.

Estar na igreja fisicamente é diferente de assistir na tela, um ajuntamento santo, do qual você

está fisicamente distante e, onde você vê e ouve, mas, não sente.

O que faz do ajuntamento algo poderoso é o fato de você está envolvido por inteiro nele.

Isto é, você está de corpo e alma.

Deus nos fez seres dicotomos ou tricotomos corpo e alma (corpo, alma e espírito) e de forma

misteriosa há um entrelaçamento entre o corpo e a alma sendo que aquilo que afeta o corpo,

afeta a alma e a recíproca é verdadeira.

Quando nos ajuntamos experimentamos amor, ódio, temor, incredulidade, fé, etc. e, aquilo

que para você é normal e certo, pode mudar rápido.

Deus nos criou para espelharmos a sua justiça. Entretanto, as pessoas escolhem espelhar

suas próprias justiças e outras coisas mais.

Se o ajuntamento é poderoso para aqueles que dele participam. Ele também afeta aqueles

que dele não fazem parte.

Ilustração:

Quando você está num local aberto e vê de longe uma multidão. Logo vem a pergunta: O

que acontece ali?

Logo, logo, você dá uma pescoçada na direção para tentar saber o que está acontecendo ali

e vai cada vez mais se aproximando para tentar entender e saber o que se passa por lá.

Sabe por que? Por que nenhum de nós quer ficar fora de algo importante e ou emocionante.

Ajuntamentos mudam vidas, mudam culturas, mudam o mundo.

Eles são poderosos.

1 – Igrejas se reúnem e são reuniões

Quando a igreja está reunida, ela tem a finalidade de moldar você a uma cultura, a uma

pessoa, a um movimento. Reunir-se como igreja é deixar-se moldar ao Rei, ao Reino, a

cultura do Reino, ou seja, é deixar-se moldar a família de Deus.

Como em qualquer outro tipo de reunião. Quando a igreja está reunida ela oferece um

testemunho para que o mundo inteiro veja, como é e deve ser a vida no reino.

As pessoas devem perguntar-se: O que eles fazem ali?

A reunião da igreja diz ao mundo inteiro que somos cidadãos do céu e que pertencemos à

família de Deus.

E, pertencer a família de Deus é viver de forma que as pessoas vejam Cristo em você, Cristo

em nós. E, isso se dá pelo amor com que nos amamos.

Jesus disse: “Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos” (João

13.35)

Sempre foi vontade do SENHOR que o Seu povo estivesse fisicamente reunido com ELE.

● Adão e Eva caminharam (fisicamente) com O SENHOR no jardim;

● Deus reuniu o povo de Israel e lhe disse que se reunissem regularmente no templo

onde ELE habitava.

“A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas três festas: a Festa dos Pães

sem Fermento, a Festa da Colheita e a Festa das Cabanas. Em cada uma dessas ocasiões,

todos os homens devem comparecer diante do Senhor , seu Deus, no lugar que ele escolher.

Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias.

Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor , seu Deus.”

Deuteronômio 16:16,17;

Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: “Ao final de cada sete anos, no ano do

cancelamento das dívidas, durante a Festa das Cabanas, leiam este Livro da Lei para todo o

povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor , seu Deus, no lugar que ele

escolher.

Convoquem todos: homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades,

para que ouçam este Livro da Lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer

fielmente a todos os termos desta lei. Deuteronômio 31:10-12

Mas, a prova mais clara de que O SENHOR deseja reunir-se a seu povo é a encarnação de

Jesus. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus assumindo forma humana (física).

Jesus prometeu edificar a sua igreja (Mt. 16. 18). Ekklesia, Igreja, Palavra esta que significa

“Assembleia”.

Jesus usou a palavra igreja, pois Ele estava antecipando a assembleia final onde DEUS

habitará com seu povo mais uma vez:

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio

de seu povo! Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles.

Apocalipse 21:3

Sendo assim, cada igreja local reunida representa (na terra) a presença de Deus com o

homem – Onde o céu vem a terra.

É claro que a reunião da igreja é uma reunião espiritual. E, nossos ajuntamentos são

espirituais, entretanto eles acontecem fisicamente.

Jesus disse: “porque onde estiverem dois ou tres reunidos em meu nome, ali estou no meio

deles” Mt. 18. 20 (v17)

Você já deve ter ouvido o seguinte: “Igreja sou eu é você”!

Para ser Igreja é necessário no mínimo duas pessoas!

A Igreja não é um corpo deformado. Igreja é o corpo inteiro, saudável!

Igreja somos nós!

Igreja somos nós, em ajuntamento, santo, espiritual. Lugar onde o céu vem a terra e O

SENHOR se manifesta. Amém!?

Preste atenção!

Essa manifestação do divino, do sobrenatural não acontece na internet, nem tão pouco na

minha e na sua cabeça.

“Essa manifestação sobrenatural acontece quando você se reúne como igreja.

Uma minoria hoje em dia, vive reafirmando que “uma igreja é um povo, não um lugar” já

ouviu?!

Igreja é exatamente um povo, entretanto é um povo reunido num lugar.

Jesus disse: “porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio

deles” Mt. 18. 20 (v17)

Reunir-se num lugar ou ajuntar-se regularmente faz uma igreja ser uma igreja. Da mesma

forma, uma igreja não deixa de ser igreja quando as pessoas não estão reunidas.

O ponto é que reunir-se regularmente torna-se necessário para que uma igreja seja uma

igreja.

Foi Jesus que organizou o Cristianismo dessa maneira. Seu objetivo foi de:

● nos reunir regularmente;

● nos vermos uns aos outros;

● aprendermos uns com os outros;

● encorajarmos e corrigirmos uns aos outros e;

● amarmos uns aos outros.

Coisas espirituais acontecem quando cristãos ficam lado a lado, respiram o mesmo ar, unem

as vozes em louvor, ouvem a mesma mensagem e partilham o mesmo pão (1 Co. 10. 17).

Você olha ao redor e pensa: “Eu não sou o único nessa fé” Aleluia!

O que podemos fazer juntos? Hebreus 10. 24-27; responde:

Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras.

E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente,

sobretudo agora que o dia está próximo.

Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade,

já não há sacrifício que cubra esses pecados.

Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os

inimigos. Hebreus 10:24-27

Deus leva muito a sério o fato de nos reunirmos.

Ir a igreja não faz de você um cristão. A questão é que frequentar a igreja é o que cristão

(ama) fazer.

Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em você e portanto, você deseja estar com o

povo, a família de Cristo.

Cristão presentes no culto 20 – on line 5.000

Alguma coisa está errada com os cristãos desse tempo!

Centrado na Palavra

O que deve mover o meu e o seu coração a estar no ajuntamento é: OUVIR DEUS FALAR.

Isso é o que torna a reunião da igreja distinta de qualquer outra reunião.

Eu e você nos reunimos em torno da PALAVRA de Deus ou como diz os autores; “ nos

reunimos em torno das próprias palavras de Deus:

Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois, quando vocês receberam de nós a

mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram

como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês,

os que creem. 1 Tessalonicenses 2:13

No ajuntamento santo, Deus fala, e os cidadãos da terra ouvem e veem um povo, seus filhos,

crescendo em torno da Palavra d’ELE. Aleluia!

Você tem crescido na Palavra do SENHOR?

Quando você cresce na Palavra, acontece o que Paulo descreve a igreja em Corinto:

Mas, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas

coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês

disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de

joelhos e adorarão a Deus, declarando: “De fato, Deus está aqui no meio de vocês”. 1

Coríntios 14: 24-25

Quando pessoas não salvas por Jesus entram na reunião presencial na igreja, são

convencidas do pecado, os segredos de seus corações são revelados e eles se prostram e

adoram a DEUS exclamando:

“De fato, Deus está aqui no meio de vocês”.

“DEUS ESTÁ AQUI NO MEIO DE VOCÊS!” Aleluia!

O desafio da COVID-19: Não se reunir

Nunca nossa geração havia enfrentado uma situação de como deveríamos proceder, nos

comportar, como agir e enfrentar uma situação como a de uma pandemia.

O fato é que nós estamos vendo e vivendo a igreja hoje como poças de águas espalhadas, no

estacionamento, logo após a tempestade. Poças rasas paradas por aqui e por ali. Esperando

que alguma coisa aconteça.

Isso demonstra o quanto a pandemia afetou a minha e a sua vida e a vida de todos os cristãos.,

no mundo inteiro.

Enquanto, alguns se preocupam com os mais fracos; outros se preocupam com os que

enfrentam dificuldades em viver a fé e enfrentar as tentações; outros, se preocupam com

aqueles que estão se afastando da igreja.

A certeza que temos é que não nos reunirmos afetou a todos nós, tanto os cristãos maduros

quantos aos imaturos.

Nesse ponto de vista é preciso responder o seguinte:

Quando alguém decide participar “apenas” de uma transmissão ao vivo o que fica em falta

na vida dessa pessoa?

Algumas coisas:

a) Ela se torna cada vez mais egoísta; (não pensa em mais ninguém, e não se lembra de

ninguém);

b) Ela não esbarra em ninguém, não se relaciona com ninguém e por isso seu sentimentos

vão sendo assoreado pelo individualismo;

c) Ela se afasta do caminho do encorajamento; da prestação de contas e do amor mútuo;

Eu e você podemos louvar a Deus, porque a igreja é muito mais do entretenimento, muito

mais do colher conhecimento e informações.

Na igreja você:

a) Sente;

b) Experimenta;

c) Absorve as verdades eternas;

Tudo isso fortalece a sua fé, cria laços afetivos dentro de você. Essas coisas não podem ser

experienciadas virtualmente.

Deus fez você, pessoa, indivíduo, um ser físico relacional. E, a vida cristã definitivamente é

uma vida a ser observada, ouvida, adentrada, seguida e experienciada em nossos

relacionamentos.

Paulo escreveu a Timóteo:

Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo,

e assim salvará a si mesmo e àqueles que o ouvem. 1 Timóteo 4:16

Paulo exorta Timóteo a zelar por sua vida e pela doutrina, pois ambas eram cruciais para

salvá-lo e salvar a todos que dele a ouvissem.

Sem dúvida alguma a igreja on-line é uma realidade crescente e que serve para evitar

relacionamentos complicados.

Se existe um lugar de gente complicada, esse lugar é a igreja. Sendo assim, a igreja on-line

ou o cristão virtual fica livre de conflitos. O que acaba sendo uma tentação.

O que mais queremos é evitar conflitos!

Ilustração: Quando cheguei do Rio de Janeiro aqui em Janeiro de 1990, pensei: “Aqui

ninguém me conhece e eu posso fazer o que eu bem quiser…”

Graças a Deus que o Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, de modo que Ele se

intromete com autoridade. Ele me disse:

“você sabe quem é que está lançado sobre a sua mente esses pensamentos?

Isso, não é um pensamento saudável e nem tão pouco de um crente em Jesus Cristo.

Quanta Graça queridos! Quanta Graça queridos!

O Espírito graciosamente interrompeu os meus maus pensamentos naquele dia.

No entanto, aprenda a lição: é na reunião, na igreja, que normalmente, Ele usa irmãos e

irmãs para ajudar você a lutar contra a insensatez e a tentação.

Amém!?

Reunir-se com a igreja, não deveria, mas pode ser chato. Mas, o amor também é;

Relacionamentos são complicados. Mas, o amor também é;

Conversas francas, confrontadoras, amorosas são assustadoras, mas o amor também é.

Fazer da igreja virtual uma opção permanente para você e a sua família, mesmo que haja

boas intenções, fere o discipulado cristão.

É na igreja que eu e você fomos e somos:

● Treinados a pensar a fé comunitária;

● Ensinados a fazer parte da família de Deus e que se necessário nos sacrificaremos por

essa família;

Existe um princípio bíblico que diz que para o cristão congregar não deve ser um fardo

(Hebreus 10. 25 e 1 João 5.3); antes, é para o bem da nossa fé, do nosso amor e da nossa

alegria.

E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente,

sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus 10:25

Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis.

1 João 5:3

Embaixada do céu

O que é uma igreja reunida?

A igreja reunida é como uma embaixada do céu.

Uma embaixada é um posto avançado de uma nação, autorizada, dentro das fronteiras de

outra (s) nação.

Ela representa e fala em nome de sua nação. Ela representa o seu governo.

somos embaixadores de Cristo; Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: “Reconciliem-se com Deus!”. 2 Coríntios

5:20

A igreja é uma embaixada do céu, onde em cada uma delas espalhadas pela terra, é possível

encontrar peregrinos, exilados, cidadãos do Reino de Cristo. Pessoas que seguem as

instruções do Rei; palavras a serem ouvidas, guardadas e vividas. Lá você encontrará a

linguagem da fé, da esperança e do amor que é vivido no céu.

Lá você prova o sabor do banquete celestial comendo do corpo e bebendo do sangue do

cordeiro.

Como cidadão do céu, eu e você somos individualmente encarregados dos negócios

diplomáticos e desafiados a levarmos o evangelho ao nosso próprio país de origem e a outras

nações da terra.

E, na igreja que eu e você aprendemos a ser cidadãos do céu. É na igreja que você aprende

e experimenta a cultura do céu.

Característica dos cidadãos do reino de Cristo:

● São pobres de espírito e mansos;

● Eles têm fome e sede de justiça;

● São puros de coração;

● São pacificadores que oferecem a outra face;

● São cidadãos que caminham a segunda milha (3.218,69Km);

● São os que dividem o pão, a roupa e o agasalho se alguém pedir;

● São aqueles que não olham o próximo com olhar sensual;

● São aqueles que não adulteram;

● São aqueles que não odeiam;

● São aqueles que jamais cometeram assassinato;

Como diz Paulo aos Coríntios: Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como

insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. 1

Coríntios 1:28

A tarefa de representar o Rei e seu Reino foi dada a mim e a você.

Conclusão:

A cada dia os cidadãos do céu estão, infelizmente, perdendo suas características.

O melhor é que a igreja é e deve continuar a ser um lugar; um pedacinho do céu entre os

homens, capaz de reunir pecadores arrependidos e dispostos a experienciar coisas grandes e

sobrenaturais que jamais nenhuma outra pessoa sem Cristo poderá experimentar.

Lições:

1 – Nenhuma outra forma de encontro substitui a reunião presencial dos filhos de Deus.

2 – A Igreja virtual é para os não cristãos. Ela é, e deve continuar sendo mais um instrumento

na conclusão da grande comissão.

3 – Deus fala ao indivíduo, a família mas é no ajuntamento santo, na igreja, que Ele derrama

sua benção, Seu amor e a Sua Graça a todas as pessoas e de modo especial a seus filhos

amados.

Amém?!

Que O SENHOR nos abençoe

Obs.: despedir da igreja