Igreja cria auxílio para membros com dificuldades financeiras

Além de uma ajuda financeira de R$ 250 reais durante três meses, os membros também receberão uma cesta básica.

Com a crise financeira causada pela pandemia da Covid-19, a Primeira Igreja Batista (PIB) de Mogi das Cruzes, em São Paulo, criou um “auxílio emergencial” para ajudar os membros que estão passando por dificuldades.

Neste domingo (18), a denominação divulgou em suas redes sociais um projeto intitulado “Carregando os fardos uns dos outros”, que vai doar o valor de R$ 250 reais durante três meses para famílias.

O comunicado feito pela diretoria da PIB diz que:

“Neste ano, vimos muitos dos nossos membros padecendo com o fechamento do comércio. Muitos perderam seus empregos, fecharam seus comércios, muitos estão com dificuldades até para obter o básico. Entendemos que precisávamos fazer alguma coisa.”

Procedimentos para receber o auxílio

Os membros serão entrevistados por assistentes sociais da igreja. Caso sejam aprovados, além do auxílio, também serão beneficiados com uma cesta básica do programa “1 tonelada a mais”.

A igreja informou que o seu objetivo é somar a ajuda com o auxílio do governo federal e municipal, sem divulgar a identidade de nenhuma das famílias beneficiadas.

