Igreja deseja “Feliz Jesus” para lembrar significado do Natal

Ads

09:08:36

Igreja Aviva colocou letreiro para lembrar o nascimento de Jesus Cristo.

A Igreja Aviva de Panambi, no Rio Grande do Sul, instalou em frente ao templo um letreiro que lembra o verdadeiro significado do Natal. A foto compartilhada nas redes sociais mostra “Feliz Jesus” para os visitantes do templo.

Os votos foram compartilhados pelo pastor Edson Stürmer, líder da igreja, mostrando a iniciativa para lembrar que o Natal representa o nascimento do Messias, o Filho de Deus.

ADS

“Na Aviva saudamos uns aos outros em tempos natalinos com um “FELIZ JESUS”, pois o Natal só tem sentido se pensarmos nEle”, lembrou o pastor no Twitter.

Significado do Natal

Jesus Cristo é o verdadeiro Natal para o cristão. Por mais óbvia que pareça essa afirmação, muitos têm deixado de lado o verdadeiro significado da data e abraçado o secularismo. Assim, preferem o velho barbudo ao Filho de Deus.

Primeiramente, devemos considerar a questão da data comemorativa. Ou seja, sabemos muito bem que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, mas trata-se de uma data usada para lembrar seu nascimento, embora todo cristão verdadeiro faça isso diariamente.