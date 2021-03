Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém abre ao público no Domingo de Palma

Rede Gazeta News Guarulhos

Em cenas muito diferentes do ano passado, a Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém abriu ao público no domingo de Palma, permitindo que os cristãos assistissem à missa no início da Semana Santa no local onde acreditam que Jesus foi crucificado e ressuscitou dos mortos.

Com mais da metade da população de Israel tendo recebido duas doses de vacina, as restrições do coronavírus foram facilitadas para permitir que pequenas congregações se reunissem com medidas de distanciamento social em vigor.

O clima era de celebração quando dezenas de católicos romanos passaram pelas enormes portas de madeira da igreja que é o foco global do festival mais importante do calendário cristão.

“O ano passado foi uma Páscoa terrível, sem pessoas, portas fechadas. Este ano está muito melhor, a porta está aberta, não temos muitas pessoas, mas nos sentimos mais esperançosos de que as coisas se tornem melhores”, disse à Reuters o patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, ao sair da igreja ladeado por clérigos e adoradores carregando palmeiras.

“A mensagem da Páscoa é a vida e o amor, apesar de todos os sinais de morte, coroa, pandemia, o que for, acreditamos no poder do amor e da vida”, disse Pizzaballa.

Sob as restrições israelenses covid-19 em reuniões, o patriarca mais tarde levou adoradores usando máscaras faciais e segurando ramos de palma e oliveira em uma procissão de Domingo de Palma do Monte das Oliveiras até a Cidade Velha.

O Domingo de Palma comemora o dia em que os evangelhos dizem que Jesus chegou a Jerusalém e foi saudado pelo povo, só para ser crucificado cinco dias depois.

Este ano, os católicos romanos celebram a Páscoa em 4 de abril e os cristãos ortodoxos quase um mês depois, em 2 de maio.

