IHRSA FITNESS BRASIL 2021 APONTA RETOMADA DOS NEGÓCIOS FITNESS, DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR

Maior encontro da indústria do fitness, saúde e bem-estar da América Latina, a IHRSA Fitness Brasil aconteceu de 9 a 12 de novembro, em edição virtual. Tudo ao vivo, direto de estúdio profissional, em plataforma interativa e gameficada, com muita informação e tecnologia para fomentar um universo sempre em movimento.

Foram quatro dias de evento, com mais de 1.600 inscritos, mais de 50 palestrantes e 55 palestras; 4 sessões interativas; 2 cursos; 12 aulas práticas – e forte participação de 31 patrocinadores (sendo Gympass, miha, Konnen Fitness, MixPlay TV, Pacto, Studio Integrado Mormaii Fitness na categoria patrocinadores ouro).

E o evento revelou a retomada otimista do setor do fitness, da saúde e do bem-estar. “Estamos vendo uma volta importante em relação aos serviços. As pessoas estão ávidas por sair. O ano de 2022 promete ser uma grande temporada para o mercado do bem-estar”, avaliou José Marcio Camargo, economista chefe da Genial Investimentos, um dos palestrantes presentes à IHRSA FB.

Gustavo Almeida, diretor executivo da Fitness Brasil, avaliou positivamente o encontro. “Tivemos um volume muito bom de pessoas acompanhando todas as trilhas – gestão e negócios; empreendedorismo (fitness, bem-estar e esporte); conteúdo para estudantes e condomínios. Foi gratificante! Também foi um momento especial para os palestrantes e patrocinadores que puderam estar presentes. Conseguimos uma boa entrega, com qualidade audiovisual, da plataforma e de conteúdo, que é o principal. Agora a expectativa é grande em relação ao evento presencial do ano que vem, que já tem data marcada: a IHRSA Fitness Brasil 2022 acontecerá de 17 a 20 de agosto, em São Paulo.”

“Nosso propósito maior é mudar a vida das pessoas. A IHRSA FB é um evento de pessoas para pessoas, de amigos para amigos. Para mim, esses laços são muito fortes. Que venha o presencial!”, reforçou Fabio Saba, diretor de conteúdo do evento.

“Somos muito gratos aos nossos 31 patrocinadores. Sem eles não seria possível a realização do evento. É uma declaração a todo o mercado que acredita na retomada da nossa indústria”, afirmou Jacqueline Antunes, diretora da IHRSA para América Latina.

Aulas, negócios e muito mais

Além do tradicional ciclo de palestras, a IHRSA FB 2021 trouxe sessões interativas; cursos com caminhos práticos e inteligentes para aplicar rapidamente novas práticas de marketing, vendas e gestão; e conteúdo especialmente desenvolvido para condomínios e estudantes.

Os participantes interagiram em tempo real com os principais fornecedores do mercado fitness (aplicativos, acessórios, equipamentos, pisos e muito mais), conhecendo as novidades e fazendo negócios.

Outros destaques foram as aulas práticas e gratuitas com os ícones das maiores aulas coletivas do mundo, como LesMills, Zumba, Mix Dance, Studio Mormaii, além de novidades como Spider Kick e BYD (Studio by Betina Dantas).

Panorama setorial

Durante a IHRSA FB 2021 também foi anunciado o lançamento do Panorama Setorial Fitness Brasil – um grande e inédito estudo para mapear e entender o mercado da atividade física no país. A Fitness Brasil idealizou o projeto em parceria com a Ernst & Young e a Armatore Market + Science. “É o primeiro elaborado no país e servirá para o entendimento da indústria e para auxiliar no planejamento de longo prazo dos principais envolvidos”, explica Gustavo Hazan, gerente sênior da EY, que firmou parceria com a FB e a Armatore por três anos, garantindo assim um robusto material para o setor nos próximos anos.

Além de mapear a cadeia produtiva, identificar os principais players, estimar a movimentação financeira e revelar o potencial do mercado, o trabalho tem como objetivo auxiliar empresas e gestores no estudo de concorrência, contribuir para melhor organização do segmento de forma geral, entre outras coisas.

O Panorama Setorial Fitness Brasil conta com patrocínio ouro Evo e Gympass; patrocínio prata Konnen, Life Fitness, Matrix e Movement; e apoio de ACAD, IHRSA, CONFEF, CREF-SP, GARE, Ticket Agora, Faculdade Phorte, e terá sua versão completa disponibilizada no início de 2022.

IHRSA Fitness Brasil 2021

Próxima edição IHRSA FITNESS BRASIL 2022: de 17 a 20 de agosto, Centro de Convenções do Hotel Transamérica, São Paulo

Sobre a Fitness Brasil

Unimos conteúdos e geramos negócios, fazendo a conexão entre empresas, profissionais, estudantes e praticantes do fitness e do bem-estar, baseados em nossos quatro pilares são: educação (oferecemos excelência em atualização profissional para gestores e ambientes de prática de atividades físicas, esporte, profissionais de educação física e saúde); networking (promovemos a conexão entre os públicos de interesse, fortalecendo o ecossistema fitness, do esporte, saúde e bem-estar; negócios (fomentamos a conexão entre empresas, profissionais e a indústria de produtos para o mercado de saúde, fitness, esporte e bem-estar, afim de gerar negócios); e entretenimento (oferecemos conhecimento e informações de qualidade para todos os praticantes, profissionais e públicos de interesse através de experiências únicas). Para saber mais, visite www.fitnessbrasil.com.br

Sobre a IHRSA

IHRSA, The Global Health & Fitness Association, é uma associação comercial sem fins lucrativos que mantém o papel de liderança no avanço da atividade física com a missão de crescer, promover e proteger a indústria de fitness e bem-estar, ao mesmo tempo que oferece aos seus membros benefícios e ferramentas de gestão. IHRSA é a editora da CBI, revista mensal líder de conteúdo, e organiza a maior e mais bem-sucedida convenção e feira internacional anual com sede nos Estados Unidos, que é o principal encontro de líderes e tomadores de decisão. Os planos já estão em andamento para o evento do próximo ano em Miami Beach, Flórida, de 22 a 24 de junho de 2022. Para saber mais, visite ihrsa.org/convention.