Ilumina Guarulhos contempla oito ruas do Parque Continental

Levar iluminação pública de qualidade para todas as regiões da cidade é o objetivo do programa Ilumina Guarulhos da Prefeitura, que desde 2017 já beneficiou milhares de pessoas com a instalação de mais de 3,5 mil luminárias que possibilitam a utilização de vias e espaços públicos à noite com mais segurança. Atualmente os trabalhos estão concentrados em oito ruas do Parque Continental.

Nos próximos dias, o Departamento de Iluminação Pública (DIP), que coordena o Ilumina Guarulhos, deverá entregar 36 novos pontos com lâmpadas convencionais em vias do Parque Continental. As ruas que estão sendo beneficiadas neste momento são Aparecida Ramos Fuchida, José Ferreira Brandão, Oscar Barbosa, Wilson Gomes de Azevedo, Oswaldo Getúlio Paulucci, Raul Vieira, Professor Milton Santos e Carlos Roberto Mota.

O Ilumina Guarulhos já trouxe melhorias para bairros como Jardim Bela Vista, Itaim, Jardim das Olivas, Jardim das Nações, Jardim Marilena, Vila Fátima, Pimentas, Jardim Presidente Dutra, Taboão, Jardim Cumbica, Parque Mikail, Jardim São João e Jardim Ponte Alta, entre outros. Isso sem falar nas luminárias decorativas de LED em praças, parques e quadras e luminárias de LED em vielas.

A manutenção da iluminação pública também é um fator fundamental na prestação desse serviço e tem avançado de forma considerável na cidade. O acesso à manutenção tem sido facilitado com a implantação do call center em parceria com a concessionária EDP, bem como o trabalho da operação Projeto Bairro, que executa manutenção em bloco em diferentes regiões.